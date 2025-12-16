Gương mặt mới của phim giờ vàng

Sau khi gây chú ý với vai Ngân (lúc nhỏ) trong Cách em 1 milimet, Quỳnh Trang (Chang Mây) tiếp tục xuất hiện trên sóng phim truyền hình giờ vàng trong Gia đình trái dấu. Trong phim, Dương là con gái út của gia đình, hiện theo học nhạc viện. Khi gia đình rơi vào biến cố tài chính, cô trở thành chỗ dựa tinh thần, thường xuyên động viên cha mẹ vượt qua khó khăn. Cô chủ động sống tiết kiệm, mang cơm đi học và xin phép đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ.

Diễn xuất của Quỳnh Trang trong Gia đình trái dấu được đánh giá tự nhiên, gần gũi và phù hợp với nhân vật, đặc biệt ở những phân đoạn đời thường. Cô thể hiện tốt hình ảnh một cô gái giàu tình cảm, biết quan sát và lắng nghe, không gây cảm giác gượng gạo trước ống kính. Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm, Quỳnh Trang đôi lúc chưa thật sự thành công khi thể hiện các lớp tâm lý phức tạp.

Trước đó, trong Cách em 1 milimet, Quỳnh Trang cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cô thể hiện khá trọn vẹn hình ảnh một nữ sinh cấp 3 chăm chỉ, có phần ngang bướng nhưng giàu cảm xúc. Trong tuyến tình cảm với nhân vật Viễn (lúc nhỏ), Quỳnh Trang tạo được sự tự nhiên, bẽn lẽn, giúp mối quan hệ của hai nhân vật hiện lên nhẹ nhàng, trong trẻo.

Quỳnh Trang sinh năm 2001, được biết đến từ năm 2019, khi khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng thi trong kỳ thi THPT bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trong bức ảnh, Quỳnh Trang gây chú ý với gương mặt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ. Thời điểm đó, Quỳnh Trang trở thành hiện tượng mạng với danh xưng “hot girl mùa thi”.

Trước đó, trong những năm học THPT, Quỳnh Trang theo học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô từng theo đuổi ngành Kinh tế trước khi quyết định chuyển hướng sang trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Song song với việc học, Quỳnh Trang tích cực tham gia các dự án phim truyền hình.

Trên màn ảnh nhỏ, Quỳnh Trang từng góp mặt trong một số dự án truyền hình như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022), Cha tôi, người ở lại (2025), trước khi tạo dấu ấn trong Cách em 1 milimet. Cô được đánh giá là gương mặt trẻ có tiềm năng nhờ ngoại hình sáng, được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng.

Đời thường, Quỳnh Trang chuộng phong cách đơn giản, trẻ trung và nữ tính, ưu tiên những trang phục dễ mặc như áo ôm dáng, quần jeans, chân váy xếp ly. Cách phối đồ nhẹ nhàng cùng gam màu trung tính giúp cô giữ được vẻ ngoài dịu dàng, gần gũi nhưng vẫn chỉn chu.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.