Guler và Bellingham gây ra vấn đề ở Real

Phong độ bất ổn của Real Madrid mỗi khi Arda Guler và Jude Bellingham cùng có mặt trên sân khiến HLV Xabi Alonso phải đau đầu.

Vấn đề Guler – Bellingham chỉ là biểu hiện của những bất ổn lớn hơn tại Real.

Sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Celta Vigo hôm 8/12, truyền thông Tây Ban Nha có chung nhận định rằng Real Madrid thường gặp khó khăn mỗi khi Arda Guler và Jude Bellingham cùng có mặt trên sân.

AS đánh giá trận thua làm bùng nổ những lo ngại về sự mất cân bằng chiến thuật và mối quan hệ nội bộ dưới thời HLV Xabi Alonso. Dù cả hai cầu thủ đều là những tài năng không thể phủ nhận, nhưng sự trùng lặp vai trò và xu hướng trong lối chơi của họ ở vị trí tiền vệ công thường khiến đội bóng mất đi sự chắc chắn.

Guler và Bellingham đều phát huy tối đa ở vai trò số 10 hoặc tiền vệ tấn công lệch cánh, ưu tiên sáng tạo, thích xâm nhập vào vùng cấm và phối hợp với các tiền đạo như Kylian Mbappe hay Vinicius Junior.

Tuy nhiên, khi cả hai cùng xuất hiện, Real Madrid thường thiếu chiều sâu ở tuyến giữa, để lộ khoảng trống chết người trước hàng thủ, dẫn đến việc mong manh trong trong pressing và chuyển trạng thái phòng ngự.

Điều này thể hiện rõ nhất trong trận gặp Celta Vigo, khi Guler lẫn Bellingham đều đá chính trong sơ đồ 4-2-3-1. Dù Guler hay Bellingham có màn trình diễn không quá tệ về mặt cá nhân, đội bóng vẫn để thua hai bàn và nhận thêm hai thẻ đỏ.

Bellingham trải qua giai đoạn đáng quên cùng Real.

Cựu chuyên gia phân tích của Real Madrid, Alvaro Benito, nhận định ngắn gọn: "Không đơn giản là đưa những cầu thủ hay nhất ra sân, vấn đề nằm ở những gì đội bóng cần". Sự hiện diện đồng thời của hai cầu thủ này đôi khi tạo ra "quá nhiều tài năng" ở khâu tấn công nhưng lại làm mất cân bằng hai cánh và khu vực phòng ngự trung tâm.

Ngược lại, những trận đấu chỉ có một trong hai người đá chính, chẳng hạn chiến thắng 3-0 trên sân Athletic Bilbao (Bellingham ra sân mà không có Guler), cho thấy sự kiểm soát tuyến giữa vượt trội hơn.

Dữ liệu từ Opta chỉ ra tính đến thời điểm này mùa giải 2025/26, tỷ lệ thắng của Real Madrid giảm xuống còn 60% khi cả hai cùng thi đấu từ 60 phút trở lên, so với 85% khi một trong hai vắng mặt.

Phong độ bất ổn của Real khi có Guler và Bellingham cùng trên sân khiến Alonso phải tìm ra cách điều chỉnh trong việc bố trí hàng tiền vệ, bằng không, HLV người Tây Ban Nha sẽ trả giá đắt.

'Thánh địa' Rajamangala sẵn sàng cho SEA Games 33 Rajamangala là sân vận động quốc gia của Thái Lan, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33. Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất những khâu cuối cùng vào sáng 9/12.