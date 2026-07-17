Gtel tham gia nghiên cứu công nghệ cho tuyến metro số 2 TP.HCM

MAUR hợp tác với Gtel để nghiên cứu tích hợp hệ thống, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cho các tuyến metro ở TP.HCM, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị.

Trước mắt, MAUR và Gtel phối hợp nghiên cứu tích hợp hệ thống và tiếp nhận chuyển giao công nghệ trên tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Ngày 17/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (Gtel) đã tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu tích hợp hệ thống và tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong mạng lưới đường sắt đô thị.

Bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai đơn vị trong nghiên cứu tích hợp hệ thống, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, hướng đến từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi của hệ thống đường sắt đô thị.

Trước mắt, MAUR và Gtel phối hợp nghiên cứu triển khai trên tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cùng các dự án đường sắt đô thị giai đoạn 2026-2030.

Hai bên sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ công nghệ ở các phân hệ như thông tin, tín hiệu, điện, cơ điện (E&M), SCADA, trung tâm điều hành (OCC), hệ thống thu phí tự động (AFC) và cửa chắn ke ga (PSD); đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Digital Twin, BIM, GIS, IoT, Big Data, định danh điện tử (eID) cùng các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt đô thị.

Qua đó, hướng tới xây dựng Trung tâm điều hành tích hợp cho toàn mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM trong tương lai.

Theo MAUR, việc hợp tác cũng bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Việt Nam có khả năng tham gia thiết kế, tích hợp hệ thống, vận hành và bảo trì các tuyến metro.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các đơn vị trong lễ ký kết hợp tác ngày 17/7. Ảnh: MAUR.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Gtel, cho biết tổng công ty sẽ phối hợp với MAUR trong nghiên cứu tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ, đồng thời phát huy thế mạnh về công nghệ số, chuyển đổi số và an ninh mạng để hỗ trợ công tác quản lý, vận hành và khai thác hệ thống đường sắt đô thị.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh phát triển mạng lưới metro với mục tiêu xây dựng khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030. Vì vậy, việc đầu tư các tuyến metro không chỉ dừng ở xây dựng hạ tầng mà còn cần hướng tới làm chủ công nghệ, dữ liệu và phát triển năng lực nội sinh trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Ông Bằng cho rằng việc hợp tác với Gtel sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ đường sắt đô thị do Việt Nam từng bước làm chủ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mạng lưới metro thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị hai đơn vị sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, kế hoạch nghiên cứu khả thi; chú trọng chuẩn hóa kiến trúc công nghệ và dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và bảo đảm quyền quản lý, khai thác dữ liệu của Việt Nam.

UBND TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thông minh và bền vững.