Tin mới nhất về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đều chỉ mới giải ngân chưa tới 3% kế hoạch vốn đã giao.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.541 km từ Hà Nội đến TP.HCM, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố. Ảnh: Tạo bởi AI/ Báo Chính phủ.

Bộ Tài chính vừa có thông tin về một số vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm liên quan tới lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ trong tháng 6. Tại báo cáo này, Bộ Tài chính cho biết tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay ước đạt gần 1,15 triệu tỷ đồng , tương đương 36,4% dự toán năm và gần như tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, vốn đầu tư công đã giải ngân khoảng 35,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Xét về giá trị tuyệt đối, số vốn giải ngân tăng thêm hơn 38.500 tỷ so với cùng kỳ năm 2025, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn khoảng 0,5 điểm %.

Tiến độ 2 dự án đường sắt trọng điểm

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 mà Quốc hội thông qua và Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, địa phương là hơn 1 triệu tỷ đồng . Đến ngày 30/6, cả nước đã giải ngân 356.935 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương được giữ lại để chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt khoảng 36,7%.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ trong quý III để tỷ lệ giải ngân của các công trình trọng điểm cao hơn mức bình quân của cả nước.

Đến hết tháng 6, các dự án giao thông trọng điểm mới giải ngân 59.289 tỷ đồng , đạt 24,2% kế hoạch. Đáng chú ý, 2 dự án đường sắt quy mô lớn là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được bố trí khoảng 101.000 tỷ đồng , chiếm hơn 75% kế hoạch vốn năm 2026 của Bộ Xây dựng, nhưng tiến độ giải ngân còn rất chậm.

Cụ thể, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới giải ngân 1.069 tỷ đồng , đạt 2% kế hoạch; dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giải ngân 1.193 tỷ đồng , tương đương 2,5% kế hoạch.

Theo Bộ Tài chính, nếu loại trừ 2 dự án đường sắt này, tỷ lệ giải ngân của các dự án giao thông trọng điểm đạt khoảng 40,8%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới giải ngân 1.193 tỷ đồng , tương đương 2,5% kế hoạch. Ảnh: Ban QLDA Đường sắt.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng (khoảng 67 tỷ USD ), dài hơn 1.540 km, nối Hà Nội - TP.HCM, đi qua 15 tỉnh, thành. Tuyến được xây dựng mới hoàn toàn, đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ trên 300 km/h, chủ yếu chở khách, dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành vào 2035.

Trong khi đó, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài gần 420 km, tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng , đã khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Tuyến có tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h trên trục chính, giảm xuống 80-120 km/h ở các đoạn nhánh và khu vực đô thị.

Gần 98% kế hoạch vốn đầu tư công đã được phân bổ

Đến hết tháng 6, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 999.971 tỷ đồng cho các danh mục nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng (14.710 tỷ), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 985.261 tỷ đồng , tương đương 98% kế hoạch Thủ tướng giao (đã gồm 5% tiết kiệm ngân sách địa phương cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Hiện vẫn còn khoảng 19.325 tỷ đồng , tương đương gần 2% kế hoạch vốn, chưa được phân bổ tại 9 bộ, cơ quan Trung ương và 26 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là nhiều dự án vẫn đang hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện giao vốn. Bên cạnh đó, một số khoản vốn mới được bổ sung giữa tháng 6 hoặc đang được đề xuất điều chuyển sang các đơn vị có nhu cầu sử dụng cao hơn.

Ngoài phần vốn đã giao, Chính phủ hiện còn quản lý khoảng 89.416 tỷ đồng chưa phân bổ. Khoản vốn này dự kiến được sử dụng cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 sau khi hoàn tất đánh giá hiệu quả đầu tư; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và một số nguồn vốn điều chỉnh từ các bộ, địa phương.

Bộ này cũng cho biết tiến độ giải ngân các dự án vẫn gặp nhiều trở ngại. Nổi bật là tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng khi nhu cầu tăng mạnh trong giai đoạn đẩy nhanh đầu tư công, trong khi việc điều phối vật liệu giữa các vùng chưa đồng đều.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu và chi phí vận chuyển biến động khiến nhiều hợp đồng phải điều chỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án cũng tiếp tục vướng mắc do khó xác định nguồn gốc đất, đơn giá và phương án bồi thường, làm chậm tiến độ thi công.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, chủ động điều phối nguồn cung giữa các vùng nhằm bảo đảm đủ vật liệu cho các công trình.