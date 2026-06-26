Một doanh nghiệp Trung Quốc muốn xây nhà máy 700 triệu USD ở Bắc Ninh

Zhongji Innolight đề xuất đầu tư khoảng 700 triệu USD xây dựng nhà máy công nghệ cao tại KCN Yên Phong II-A, dự kiến sử dụng khoảng 20.000 lao động khi đi vào hoạt động.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, mới đây đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Zhongji Innolight (Trung Quốc) về kế hoạch đầu tư dự án công nghệ cao tại địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Richard Zheng, Giám đốc đầu tư Zhongji Innolight, cho biết doanh nghiệp đã khảo sát và mong muốn đầu tư dự án sản xuất công nghệ cao với tổng vốn ban đầu khoảng 700 triệu USD .

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn (phải) và ông Richard Zheng, Giám đốc đầu tư Công ty Zhongji Innolight Co., ltd (trái) tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh.

Theo đề xuất, dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 30 ha đất tại Khu công nghiệp Yên Phong II-A. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Để phục vụ sản xuất, doanh nghiệp cho biết dự án sẽ cần khoảng 4.000 m3 nước mỗi ngày, nhu cầu công suất điện tối đa qua các giai đoạn mở rộng lên tới 150-300 MW.

Đại diện Zhongji Innolight cũng kiến nghị tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ một số nội dung liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo đảm nguồn điện ổn định, nguồn nhân lực, cũng như quy hoạch hạ tầng và nhà ở cho chuyên gia, người lao động.

Phản hồi đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm sản xuất điện tử và bán dẫn của cả nước, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp như Samsung, Goertek, Luxshare và Amkor. Theo lãnh đạo tỉnh, địa phương có lợi thế về vị trí khi nằm gần Trung Quốc, gần sân bay Nội Bài và dự kiến có thêm Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh cũng cho biết Bắc Ninh sẽ bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động của nhà máy trong các giai đoạn triển khai, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp về đào tạo nhân lực và phát triển nhà ở xã hội cho công nhân.

Theo quy định hiện hành, các dự án công nghệ cao có quy mô vốn từ 12.000 tỷ đồng trở lên, đáp ứng đủ điều kiện, có thể được hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với thời gian miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Theo cam kết của địa phương, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự kiến từ 3 đến 5 ngày nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ quy định.

Zhongji Innolight hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Doanh nghiệp chuyên sản xuất bộ thu phát quang học (optical transceiver) - linh kiện đóng vai trò truyền dữ liệu tốc độ cao giữa các máy chủ trong trung tâm dữ liệu.

Nhu cầu đối với dòng sản phẩm này tăng mạnh trong những năm gần đây khi các tập đoàn công nghệ trên thế giới đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Nếu dự án tại Bắc Ninh được triển khai, đây sẽ là cơ sở sản xuất đầu tiên của Zhongji Innolight tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai của doanh nghiệp ở Đông Nam Á, sau Thái Lan.