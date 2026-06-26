Diễn biến mới tại dự án 41.000 tỷ của Vingroup ở Bắc Ninh

Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc (khu 1) ở Bắc Ninh đang được đẩy nhanh khi địa phương đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ khoảng 171/269 ha dự án.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc (khu 1). Ảnh: Văn Đoan.

Theo UBND phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), chiều 25/6, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc (khu 1).

Theo báo cáo, dự án có tổng diện tích thu hồi theo quy hoạch gần 269 ha. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 5 đợt bồi thường, hỗ trợ với diện tích 171 ha, liên quan 1.137 hộ dân. Trong đó, 1.106 hộ đã nhận tiền, còn 31 hộ chưa nhận.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 6 với diện tích hơn 35 ha, lập và niêm yết dự thảo phương án đợt 7 khoảng 40 ha.

Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, hoàn thành xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục, tài sản trước ngày 5/7 và giải quyết dứt điểm các vướng mắc về diện tích trước ngày 10/7.

Đối với các hộ dân chưa phối hợp kiểm đếm, lãnh đạo UBND phường yêu cầu cơ quan chuyên môn bố trí các buổi đối thoại, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và chấp hành các quy định của Nhà nước.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của khu đô thị này. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 41.270 tỷ đồng , gồm hơn 40.124 tỷ đồng chi phí thực hiện và khoảng 1.146 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty Cổ phần Phú Thọ Land.

Dự án được triển khai trên diện tích gần 269 ha tại phường Kinh Bắc, với các hạng mục nhà ở, thương mại, dịch vụ và công trình công cộng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong 7 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, năm đầu tiên dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi cùng các thủ tục liên quan; 6 năm tiếp theo sẽ triển khai xây dựng sau khi nhà đầu tư được bàn giao mặt bằng.