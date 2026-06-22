Vingroup sắp triển khai 'siêu' dự án hơn 41.000 tỷ tại Bắc Ninh

Vingroup vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới phía tây bắc Bắc Ninh (Khu 1) với quy mô gần 269 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 41.270 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh cũ (Khu 1) tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 41.270 tỷ đồng , trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 40.124 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 1.146 tỷ đồng . Mức vốn này chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty Cổ phần Phú Thọ Land.

Dự án được triển khai trên diện tích gần 269 ha tại phường Kinh Bắc. Khu đất có ranh giới: phía bắc giáp sông Cầu và khu dân cư hiện trạng; phía đông nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp; phía tây giáp sông Cầu và đất nông nghiệp; phía nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

Theo báo cáo, hiện dự án chưa triển khai bất kỳ hạng mục nào. Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND phường Kinh Bắc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ và công cộng, được chia thành 3 phân khu A1, A2 và A3.

Tại khu A1, dự kiến xây dựng 1.556 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 5.584 người; các ô đất chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng, phục vụ khoảng 7.324 cư dân.

Tại khu A2, dự kiến có 2.217 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 9.521 người; 352 căn biệt thự với khoảng 1.491 cư dân. Các ô đất chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng, phục vụ khoảng 7.324 cư dân.

Tại khu A3, dự kiến xây dựng 97 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 200 người. Khu đất dịch vụ thuộc đất hỗn hợp có các công trình cao tối đa 30 tầng.

Vị trí triển khai dự án Khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh cũ (Khu 1) tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vingroup.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 7 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, 1 năm đầu dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan; 6 năm tiếp theo dành cho quá trình triển khai xây dựng sau khi nhà đầu tư được bàn giao đất.

Ngoài dự án trên, tại Bắc Ninh, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes, thuộc Tập đoàn Vingroup) cũng là chủ đầu tư Khu đô thị mới sân golf Núi Nham Biền, dự án có tổng vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng .

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu và triển khai các dự án khu đô thị, hạ tầng quy mô lớn như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Trong đó, nổi bật là T&T Group hiện triển khai 5 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm 1 dự án khu công nghiệp và 4 dự án đô thị, dịch vụ.

Ngày 12/6 vừa qua, doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục đề xuất đầu tư thêm 2 dự án mới tại Bắc Ninh, gồm Khu đô thị Hương Gián (phường Tân Tiến) và Khu tổ hợp công viên nghiên cứu đổi mới sáng tạo công nghệ cao Bắc Giang (phường Cảnh Thụy).

Năm ngoái, Phú Mỹ Hưng cũng gia nhập thị trường phía Bắc với dự án Hồng Hạc City rộng gần 200 ha tại Bắc Ninh. Khu đô thị này có tổng vốn đầu tư lên tới 27.000 tỷ đồng .

Sự góp mặt của các "ông lớn" bất động sản không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Bắc Ninh mà còn phản ánh kỳ vọng vào dư địa phát triển mạnh mẽ của đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội địa phương trong những năm tới.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo định hướng quy hoạch, sân bay Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).