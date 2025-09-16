Greenwood có thống kê khó tin

Tiền đạo Mason Greenwood đang trải qua một trong những giai đoạn thăng hoa ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập Marseille.

Greenwood tìm lại ánh hào quang tại Marseille sau những tranh cãi trong quá khứ.

Ở vòng 4 Ligue 1 cuối tuần qua, Greenwood tiếp tục ghi bàn và có kiến tạo giúp Marseille thắng Lorient 4-0. Thống kê trong năm 2025 cho thấy, trong 99,36% các trận đấu Greenwood ghi bàn hoặc kiến tạo, Marseille đều giành chiến thắng.

Ngược lại, khi cựu sao Manchester United không ghi dấu ấn, đội bóng thành phố cảng nước Pháp gần như chắc chắn hòa hoặc thua. Hiện tại, tính trong năm 2025, Greenwood cũng nằm trong top 4 cầu thủ có số bàn thắng và kiến tạo cao nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, sánh vai cùng những tên tuổi lớn như Kylian Mbappe hay Harry Kane.

Với 8 bàn và 6 kiến tạo chỉ trong năm 2025, Greenwood đang cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi. Sự thăng hoa của Greenwood không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn cho thấy sự thay đổi diện mạo lớn ở Marseille.

Cần nhớ rằng dưới triều đại De Zerbi, đội bóng thành phố cảng nước Pháp từng gặp rất nhiều rắc rối nơi hậu trường. Bản thân Greenwood cũng từng gặp không ít rắc rối với HLV De Zerbi, nhưng sau khi các vấn đề hậu trường được giải quyết, Marseille đã thăng hoa trở lại.

Với phong độ hiện tại, Greenwood cũng sẽ là tâm điểm khi Marseille đến làm khách trên sân Bernabeu của Real Madrid ở trận mở màn vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 17/9.

