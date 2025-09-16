Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Greenwood có thống kê khó tin

  • Thứ ba, 16/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Tiền đạo Mason Greenwood đang trải qua một trong những giai đoạn thăng hoa ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập Marseille.

Greenwood tìm lại ánh hào quang tại Marseille sau những tranh cãi trong quá khứ.

Ở vòng 4 Ligue 1 cuối tuần qua, Greenwood tiếp tục ghi bàn và có kiến tạo giúp Marseille thắng Lorient 4-0. Thống kê trong năm 2025 cho thấy, trong 99,36% các trận đấu Greenwood ghi bàn hoặc kiến tạo, Marseille đều giành chiến thắng.

Ngược lại, khi cựu sao Manchester United không ghi dấu ấn, đội bóng thành phố cảng nước Pháp gần như chắc chắn hòa hoặc thua. Hiện tại, tính trong năm 2025, Greenwood cũng nằm trong top 4 cầu thủ có số bàn thắng và kiến tạo cao nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, sánh vai cùng những tên tuổi lớn như Kylian Mbappe hay Harry Kane.

Với 8 bàn và 6 kiến tạo chỉ trong năm 2025, Greenwood đang cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi. Sự thăng hoa của Greenwood không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn cho thấy sự thay đổi diện mạo lớn ở Marseille.

Cần nhớ rằng dưới triều đại De Zerbi, đội bóng thành phố cảng nước Pháp từng gặp rất nhiều rắc rối nơi hậu trường. Bản thân Greenwood cũng từng gặp không ít rắc rối với HLV De Zerbi, nhưng sau khi các vấn đề hậu trường được giải quyết, Marseille đã thăng hoa trở lại.

Với phong độ hiện tại, Greenwood cũng sẽ là tâm điểm khi Marseille đến làm khách trên sân Bernabeu của Real Madrid ở trận mở màn vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 17/9.

Siêu phẩm đá phạt góc của Di Maria Sáng 15/9, Di Maria rực sáng với pha lập công giúp Rosario Central cầm hòa Boca Juniors 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 giải VĐQG Argentina.

Các CLB Anh sẽ áp đảo ở Champions League?

Sự hiện diện của Arsenal, Man City và Liverpool ở nhóm các ứng viên vô địch UEFA Champions League 2025/26 phản ánh xu hướng thống trị của Premier League tại giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

13 giờ trước

Burnley kiện Everton đòi 50 triệu bảng

Burnley đã nộp đơn kiện Everton, đòi bồi thường hơn 50 triệu bảng vì cho rằng việc đội chủ sân Goodison vi phạm quy tắc PSR dẫn đến họ phải xuống hạng ở mùa 2021/22. Vụ kiện diễn ra gần hai năm sau khi Everton bị trừ điểm.

11 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Greenwood Kylian Mbappe Marseille

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý