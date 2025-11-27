Greenwood bị tuyển Jamaica phản đối

Lời mời Mason Greenwood tham dự vòng play-off và có thể là vòng chung kết World Cup 2026 từ tuyển Jamaica vấp phải sự phản đối gay gắt từ nội bộ đội bóng.

Greenwood hồi sinh mạnh mẽ và trở thành đầu tàu của Marseille.

Greenwood đang có mùa giải bùng nổ tại Marseille. Sự thăng hoa trên sân cỏ của mũi nhọn này khiến Liên đoàn Bóng đá Jamaica (JFF) chưa từ bỏ ý định mời anh khoác áo.

Hồi tháng 3, Greenwood từng nộp đơn xin đổi đội tuyển để thi đấu cho Jamaica. Cựu sao MU đủ điều kiện khoác áo Jamaica thông qua cha anh, người sinh ra tại quốc gia vùng Caribe.

Greenwood là một phần trong chiến lược thu hút các cầu thủ nhập tịch của tuyển Jamaica. Các cầu thủ sinh ra tại Anh nhưng có dòng máu Jamaica được xem là nguồn cung chính cho chiến lược này của JFF và cựu HLV McClaren.

Tuy nhiên, Greenwood khi đó vẫn do dự và từ chối cam kết tương lai với đội tuyển Jamaica, khiến anh không tham gia vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF.

Dẫu vậy, nếu Jamaica giành vé tham dự World Cup 2026 thông qua vòng play-off liên lục địa, Greenwood có thể thay đổi ý định.

Tuy nhiên, lời mời này đang trở thành chủ đề gây chia rẽ. Theo The Athletic, nhiều cầu thủ Jamaica bày tỏ lo ngại về việc Greenwood tham gia World Cup, đặc biệt sau khi anh "bỏ rơi" đội tuyển ở các trận vòng loại.

Họ cho rằng sẽ là không công bằng với nhiều cầu thủ khác nếu Greenwood được dự World Cup 2026 trong khi không phải chiến đấu ở vòng loại. Hiện, cũng chưa rõ Greenwood có chịu dự Jamaica vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 hay không.

JFF chỉ biết Greenwood sẽ lên tuyển Jamaica nếu họ giành vé tham dự World Cup 2026. Điều này khiến không ít trụ cột tuyển phẫn nộ.

Jamaica gây thất vọng tại vòng loại World Cup 2026, dẫn đến việc McClaren từ chức ngay sau trận. Dù vậy, đội tuyển nước này vẫn còn cơ hội ở vòng play-off liên lục địa Cup 2026.

Jamaica sẽ đối đầu New Caledonia ở bán kết vòng play-off liên lục địa, đội thắng vào chơi trận chung kết với CH Congo.