Grealish khiến Everton mất bộn tiền

Chấn thương của Jack Grealish kéo theo hệ lụy tài chính đáng kể dành cho Everton trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2025/26.

Kể từ khi cập bến Everton theo dạng cho mượn từ Man City, Grealish nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng. Tiền vệ 30 tuổi ghi 2 bàn và đóng góp 6 kiến tạo sau 20 lần ra sân tại Premier League, mang đến một diện mạo tấn công giàu sáng tạo.

Everton sở hữu điều khoản mua đứt Grealish với giá 50 triệu bảng. Đội bóng vùng Merseyside có ý định đàm phán lại mức phí này nếu tính đến khả năng ký hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, kế hoạch đứng trước dấu hỏi lớn, sau khi Grealish dính chấn thương nặng ở trận thắng Aston Villa 1-0 cuối tuần qua.

Theo truyền thông Anh, Grealish nguy cơ nghỉ 12 tuần do bị rạn xương. Đây không chỉ là tổn thất chuyên môn, mà còn là bài toán tài chính không mấy dễ chịu với Everton. Trong thỏa thuận mượn Grealish, Everton chấp nhận chi trả phần lớn mức lương của cầu thủ này. The Athletic cho biết con số lên tới khoảng 3/4 mức đãi ngộ 300.000 bảng/tuần mà Grealish nhận tại Etihad, tương đương 225.000 bảng mỗi tuần.

Nếu Grealish vắng mặt trọn vẹn 12 tuần, Everton phải chi khoảng 2,7 triệu bảng tiền lương cho một cầu thủ không thể ra sân. Đây là kịch bản tệ nhất mà ban lãnh đạo CLB lo ngại. Dĩ nhiên, việc các đội bóng phải gánh lương cho cầu thủ chấn thương là điều không hiếm gặp, trừ trường hợp chấn thương xảy ra khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Theo chương trình Bảo vệ CLB của FIFA, các đội bóng được bồi thường nếu cầu thủ dính chấn thương trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với trường hợp của Grealish, Everton phải tự thanh toán phần tiền lương.

Ngoài ra, chấn thương cũng dập tắt hy vọng dự World Cup 2026 của Grealish. Kể từ khi HLV Thomas Tuchel tiếp quản tuyển Anh vào tháng 1/2025, Grealish chưa từng được triệu tập trở lại.