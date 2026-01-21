Chấn thương thảm họa của Grealish

Tiền vệ Jack Grealish đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi được chẩn đoán nứt xương bàn chân do quá tải.

Grealish dính chấn thương nặng. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, Grealish sẽ sớm được các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra kỹ lưỡng trong vài ngày tới để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Dù vậy, kịch bản xấu nhất vẫn có thể xảy ra khi cầu thủ 30 tuổi này đối diện với khả năng phải ngồi ngoài nhiều tháng.

Đáng chú ý, Grealish vừa thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 1-0 của Everton trước Aston Villa ở vòng 22 Premier League. Tuy nhiên, những dấu hiệu đau nhức kéo dài của cựu sao Man City đã buộc đội ngũ y tế phải tiến hành kiểm tra chuyên sâu hơn.

Thông tin này khiến Everton không khỏi lo lắng, bởi Grealish hiện là một trong những nhân tố sáng tạo quan trọng nhất của đội bóng dưới thời HLV David Moyes ở mùa giải năm nay.

Kể từ khi chuyển sang Everton theo dạng cho mượn từ Man City ở kỳ chuyển nhượng hè, Grealish đã tìm lại phong độ đỉnh cao và đóng vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của đội bóng vùng Merseyside. Anh ghi được 2 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo sau 20 trận tại Premier League mùa này.

Grealish nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, thành tích kiến tạo của Grealish hiện chỉ xếp sau Rayan Cherki (Man City) và Bruno Fernandes (MU), cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt của anh tại giải đấu.

Chấn thương này cũng có thể giáng đòn mạnh vào cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự World Cup mùa hè tới của Grealish. Một quãng thời gian dài vắng mặt có thể khiến anh đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở đội tuyển quốc gia.

Everton hiện nắm quyền mua đứt Grealish từ Man City với mức phí khoảng 50 triệu bảng. Tuy nhiên, việc cầu thủ người Anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo đội bóng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định kích hoạt điều khoản này.

