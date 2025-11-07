Google Maps sắp thay đổi mãi mãi

Chatbot Gemini sắp được tích hợp vào hệ thống dữ liệu thực tế của Google Maps, mang đến các chỉ dẫn, thao tác tự động ngay bên trong ứng dụng.

Trợ lý Gemini được thêm vào Google Maps. Ảnh: Google.

Google Maps đang tích hợp Gemini vào nhiều tính năng hơn trong hệ sinh thái. Người dùng có thể lập kế hoạch lộ trình bằng cách trò chuyện với chatbot và sử dụng các mốc địa danh hay doanh nghiệp lân cận để điều hướng.

Năm 2024, ứng dụng đã được cập nhật phiên bản Immersive View, cho phép người dùng đặt câu hỏi về các doanh nghiệp và hoạt động xung quanh. Giờ đây, Google đang đưa AI vào các chức năng cốt lõi của Maps, gồm lập kế hoạch tuyến đường và điều hướng.

“Chúng tôi luôn hình dung việc sử dụng Maps như có một lái phụ thông thạo mọi thứ bên cạnh”, Amanda Moore, giám đốc sản phẩm Google Maps, chia sẻ. Chatbot sẽ cung cấp chính xác thông tin cần thiết vào đúng thời điểm, giúp tài xế bớt căng thẳng khi di chuyển.

Người dùng giờ đây có thể đặt cho Gemini những câu hỏi mở ngay trong Google Maps. Hệ thống này kết hợp dữ liệu địa lý của ứng dụng với những thông tin địa phương để cung cấp câu trả lời liên quan đến các doanh nghiệp hoặc điểm đến tiềm năng, ví dụ gợi ý các nhà hàng dọc theo tuyến đường cụ thể, và điều chỉnh lộ trình đến điểm đề xuất.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể báo cáo các sự cố như tai nạn giao thông, nhận tóm tắt về các sự kiện, tin tức hay email gần đây trong lúc di chuyển. Gemini cũng có khả năng truy cập các ứng dụng Google khác, như Calendar, cho phép thêm lời nhắc sự kiện vào lịch trình.

Gemini có thể được kích hoạt bằng cách nói “Hey Google” hoặc chạm vào biểu tượng Gemini ở góc trên bên phải màn hình. Tất cả tính năng trên đều có thể dùng bên trong ứng dụng Google Maps.

“Gemini đang kết nối các nguồn thông tin đáng tin cậy từ web, các bài đánh giá của cộng đồng, và toàn bộ dữ liệu không gian phong phú Maps sở hữu”, Vishal Dutta, Giám đốc nhóm sản phẩm của Google Maps. Google cũng đang sử dụng AI để cải thiện chỉ dẫn bằng giọng nói.

Người dùng có thể nhận biết dễ hơn thông qua các dấu mốc quen thuộc như trạm xăng, nhà hàng hay công trình đặc trưng. Tính năng này dựa vào khả năng xử lý hàng tỷ hình ảnh Street View và đối chiếu với cơ sở dữ liệu trực tiếp gồm 250 triệu địa điểm đã được ghi nhận của AI.

Dành cho những chuyến đi quen thuộc, tính năng cảnh báo giao thông chủ động sẽ theo dõi lộ trình trong nền và cảnh báo về các sự cố sắp tới như tai nạn, công trình xây dựng hoặc đường bị phong toả. Hệ thống sẽ thông báo sớm để người lái có thể đổi hướng và tránh trễ giờ.

Cuối cùng, người dùng giờ đây có thể sử dụng Google Lens ngay trong Maps để nhận diện các địa danh hoặc doanh nghiệp xung quanh. Chỉ cần hướng máy ảnh về một vị trí, Gemini sẽ cung cấp các thông tin chi tiết liên quan.

Google khẳng định rằng vấn đề “ảo giác” sẽ không xảy ra, vì các tính năng điều hướng của Gemini được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu thực tế của công ty. Do đó, chatbot không thể bịa lên những điểm dừng không tồn tại.

Các tính năng mới này sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng đã đăng nhập, và sẽ được triển khai dần trên Android, iOS, cùng các xe tích hợp sẵn hệ thống Google trong thời gian tới.