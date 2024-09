Google chi 3 tỷ USD để mời lại 'thiên tài AI'

Giữa cuộc tranh luận về chi phí tốn kém trong cuộc chạy đua AI, cuộc tái ngộ giữa Google và Noam Shazeer đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ.

Noam Shazeer tiếp tục làm việc tại Google. Ảnh: Washington Post.

Vào thời điểm các công ty công nghệ đang chi các khoản tiền khổng lồ để thuê những bộ óc giỏi nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thỏa thuận mời lại Noam Shazeer của Google đã khiến nhiều đối thủ bất ngờ.

Là đồng tác giả của một bài báo nghiên cứu quan trọng đã thúc đẩy sự bùng nổ của AI, Shazeer từng nghỉ việc tại Google vào năm 2021 để thành lập công ty riêng sau khi gã khổng lồ tìm kiếm từ chối phát hành chatbot do ông phát triển.

Cuộc hội ngộ bất ngờ

Sau thời điểm nghỉ việc tại Google, Noam Shazeer đã thành lập Character.AI, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy vậy, mọi việc không diễn ra suôn sẻ khi hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn.

Theo những người biết về thỏa thuận này, Google đã mua lại Character.AI với giá trị khoảng 2,7 tỷ USD . Lý do chính thức cho khoản thanh toán này nhằm cấp phép công nghệ của Character. Tuy nhiên, thỏa thuận cũng bao gồm một yếu tố quan trọng khác, đó là Shazeer đồng ý làm việc cho Google một lần nữa.

Tại Google, sự trở lại của Shazeeer được coi là lý do chính khiến công ty đồng ý trả khoản đầu tư 2,7 tỷ USD . Song, thỏa thuận này cũng đẩy Shazeeer vào một cuộc tranh luận ở Thung lũng Silicon.

Noam Shazeer (bên trái) đã hợp tác với Daniel De Freitas để xây dựng chatbot có tên Meena. Ảnh: Washington Post.

Trong đó, các gã khổng lồ công nghệ đang đặt nghi vấn về việc chi tiêu quá mức trong cuộc đua phát triển AI.

“Noam rõ ràng là một người tuyệt vời trong lĩnh vực AI. Nhưng liệu anh ấy có giỏi hơn những người khác gấp 20 lần không”, Christopher Manning, giám đốc Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Stanford cho biết.

Đây là một bước ngoặt đáng chú ý sau khi Shazeer công khai tuyên bố gã khổng lồ tìm kiếm đang quá mạo hiểm khi phát triển AI. Kỹ sư 48 tuổi này hiện là một trong 3 người dẫn đầu nỗ lực của Google nhằm xây dựng phiên bản tiếp theo của công cụ Gemini.

Ngoài ra, Shazeer cũng kiếm được hàng trăm triệu USD từ cổ phần của mình tại Character.AI như một phần trong thỏa thuận mua lại của Google. Khoản thanh toán này lớn bất thường đối với một người sáng lập không có dự định bán công ty hoặc đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán.

Nhà tiên phong trong lĩnh vực AI

Vào năm 2017, Shazeer xuất bản một bài báo với 7 nhà nghiên cứu khác của Google có tên là “Attention is All You Need”. Trong đó, nhóm đã mô tả chi tiết về một hệ thống máy tính có thể dự đoán từ tiếp theo trong một chuỗi khi được con người nhắc nhở. Nó đã trở thành nền tảng của công nghệ AI sau đó.

Shazeer đã hợp tác với Daniel De Freitas, một đồng nghiệp tại Google để xây dựng chatbot có tên là Meena. Trong một bản ghi nhớ công khai, Shazeer dự đoán rằng nó có thể thay thế công cụ tìm kiếm của Google và tạo ra hàng nghìn tỷ USD doanh thu.

Tuy nhiên, các quản lý cấp cao của Google đã từ chối phát hành chatbot ra công chúng, với lý do lo ngại về tính an toàn và bảo mật.

Google tập trung phát triển Gemini để cạnh tranh với ChatGPT. Ảnh: Washington Post.

Chỉ ngay một năm sau, OpenAI đã ra mắt ChatGPT, chứng minh nhu cầu của công chúng đối với các chatbot hỗ trợ AI. Tháng 3/2023, Character.AI đã huy động được 150 triệu USD trong một vòng đầu tư và được định giá ở mức 1 tỷ USD .

Giống như các công ty khởi nghiệp AI khác đang cố gắng cạnh tranh với những gã khổng lồ như OpenAI và Microsoft, Character.AI cũng phải vật lộn để trang trải chi phí cao trong việc phát triển công nghệ trước khi có nguồn doanh thu đủ tốt.

Về phần mình, Google không phải là gã khổng lồ công nghệ đầu tiên mua lại một công ty nhỏ nhằm tìm kiếm nhân sự tài năng. Microsoft và Amazon cũng thực hiện các thỏa thuận tương tự trong năm nay.

Sergey Brin, đồng sáng lập của Google, người đóng vai trò chủ chốt trong thỏa thuận đưa Shazeer trở lại, đã phát biểu tại một hội nghị gần đây rằng công ty đã quá cẩn trọng trong việc triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, Google đang gấp rút phát triển và ra mắt các công nghệ AI nhanh nhất có thể.