Google tiến gần thương vụ lớn nhất lịch sử

Nếu được cơ quan quản lý thông qua, Google có thể mua lại startup an ninh mạng Wiz với giá 23 tỷ USD.

Nguồn tin của New York Times cho biết Alphabet, công ty mẹ của Google đang đàm phán mua lại Wiz, startup an ninh mạng trụ sở tại New York (Mỹ) với giá 23 tỷ USD . Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là thương vụ thâu tóm lớn nhất của Google, gấp đôi kỷ lục mua lại Motorola Mobility năm 2012.

Dựa trên tin đồn, 2 bên nhiều khả năng đạt thỏa thuận, những vẫn có thể đổ vỡ nếu bị chính quyền ngăn chặn. Dù vậy, Google sẵn sàng "phản đòn" nhằm tăng sức mạnh cho bộ phận dịch vụ đám mây, vốn đang tụt hậu so với các đối thủ như Amazon Web Services, Microsoft Azure.

Trước đó, Google đã bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện 2 vụ chống độc quyền, nhắm vào công cụ tìm kiếm Google Search và hoạt động kinh doanh quảng cáo. Phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra trong năm nay.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính phủ Mỹ có quan điểm cứng rắn trước các thương vụ thâu tóm công nghệ và sáp nhập doanh nghiệp nói chung.

Cơ quan quản lý Mỹ từng chặn nhà xuất bản sách Penguin Random House mua lại đối thủ Simon & Schuster với giá 2,18 tỷ USD , và JetBlue thâu tóm Spirit Airlines giá 3,8 tỷ USD . Amazon cũng từ bỏ mua lại iRobot, trong khi Microsoft rất vất vả mới thâu tóm công ty game Activision sau khi thắng kiện Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC).

Google có nhiều mảng kinh doanh. Ngoài quảng cáo trực tuyến, các dịch vụ tìm kiếm, YouTube và một số nền tảng vẫn đóng góp 3/4 tổng doanh thu. Việc thâu tóm Wiz có thể không mang kết quả ngay, song về lâu dài sẽ tạo kết nối giữa Google Cloud với các công ty sử dụng Wiz để bảo vệ dữ liệu.

Theo Bloomberg, cuộc đàm phán diễn ra ngay sau khi Alphabet từ bỏ nỗ lực mua lại công ty quản lý quan hệ khách hàng HubSpot. Tương tự HubSpot, thương vụ thâu tóm lớn như Wiz là điều bất thường với công ty lớn như Alphabet, vốn chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chống độc quyền.

Chưa đầy 2 năm sau khi thâu tóm mảng di động Motorola với giá 12,5 tỷ USD , Google phải chịu lỗ và bán lại cho Lenovo. Năm 2021, Google trả 2,1 tỷ USD mua Fitbit, thương vụ đối mặt giám sát chặt chẽ trước khi được phê duyệt.

Với mảng dịch vụ đám mây, Google từng thâu tóm công ty an ninh mạng Mandiant năm 2022 với giá 5,4 tỷ USD . Cùng năm đó, công ty thâu tóm Siemmplify và một doanh nghiệp an ninh mạng khác.

Wiz thành lập năm 2020 tại Israel. Hồi tháng 5, startup này cho biết đã huy động tài trợ 1 tỷ USD , được định giá 12 tỷ USD . Đầu năm nay, Wiz công bố doanh thu năm gần nhất đạt 350 triệu USD , tăng mạnh so với 100 triệu USD cách đây 2 năm.

Nguồn tin nội bộ cho biết Thomas Kurian, CEO Google Cloud đại diện đàm phán mua lại Wiz, với mục tiêu đưa an ninh mạng thành lợi thế của Google Cloud. Một số khách hàng nổi bật của Wiz gồm BMW, Slack và Morgan Stanley.