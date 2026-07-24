Google nhận mức phạt tỷ USD

Google vừa bị EU phạt với số tiền khổng lồ do ưu tiên dịch vụ của mình trên kết quả tìm kiếm và áp đặt hạn chế với nhà phát triển ứng dụng.

Google bị EU cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, quyết định của EU được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Mỹ và châu Âu đang căng thẳng.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), Google đã dùng lợi thế của công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới nhằm ưu tiên các dịch vụ của chính mình. Một số lĩnh vực bị nêu gồm mua sắm, du lịch, trò chơi và dịch thuật. Cơ quan quản lý cho rằng Google đặt dịch vụ riêng ở vị trí nổi bật trên trang kết quả, trong khi đẩy các đối thủ xuống thấp hơn.

Cạnh tranh không công bằng

Ủy ban châu Âu kết luận Google áp đặt các hạn chế không công bằng trên Google Play. Những hành động này khiến nhà phát triển ứng dụng khó kết nối trực tiếp với người dùng hoặc thực hiện giao dịch bên ngoài hệ thống của Google. Điều đó có thể giúp công ty bảo vệ khoản phí thu từ cửa hàng ứng dụng.

Cơ quan điều hành của EU cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Đây là bộ luật được thông qua năm 2022, nhằm ngăn các nền tảng công nghệ lớn dùng sức mạnh hệ sinh thái để giữ người dùng và loại bỏ đối thủ.

Google đang hạn chế quyền tiếp cận người dùng của các công ty đối thủ. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, các công ty công nghệ lớn đã trở thành “người gác cổng” trong nhiều lĩnh vực. Họ kiểm soát hoạt động tìm kiếm, smartphone, thương mại điện tử và mạng xã hội. Khi đó, nhóm tập đoàn khổng lồ có thể quyết định số phận của nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn và làm suy giảm cạnh tranh.

“Những sản phẩm tốt nhất nên thành công vì chất lượng chứ không phải vì chúng thuộc sở hữu của công ty điều hành công cụ tìm kiếm”, bà Teresa Ribera, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách cạnh tranh cho biết.

Bà Ribera nói DMA được xây dựng để bảo vệ sự công bằng, lựa chọn và đổi mới trên thị trường kỹ thuật số. Theo bà, người dùng châu Âu phải được hưởng lợi từ cạnh tranh thực chất, thay vì bị dẫn dắt bởi lợi thế nền tảng của một vài công ty lớn.

Google có 60 ngày để tuân thủ quyết định. Công ty phải tăng sự hiện diện của các dịch vụ trực tuyến cạnh tranh trên hệ sinh thái của mình. Nếu không đáp ứng yêu cầu, gã khổng lồ tìm kiếm có thể chịu thêm khoản phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu.

Siết chặt quản lý

Đây không phải lần đầu Google bị EU phạt. Trong thập kỷ qua, công ty thường xuyên nằm trong tầm ngắm của các cơ quan cạnh tranh châu Âu. Từ năm 2017, Google đã bị phạt hơn 10 tỷ euro ( 11,4 tỷ USD ) trong các vụ việc khác nhau.

Dù vậy, khoản phạt 890 triệu euro ( 1,01 tỷ USD ) vẫn khá nhỏ so với quy mô kinh doanh của Google. Công ty mẹ Alphabet vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 đạt 112,1 tỷ USD , nhờ hoạt động cốt lõi và các khoản đầu tư vào những công ty như SpaceX hay Anthropic.

Các công ty công nghệ Mỹ đang bị EU siết chặt quản lý. Ảnh: Bloomberg.

Quyết định của EU cũng có thể tạo thêm áp lực chính trị. Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu các công ty công nghệ Mỹ bị nhắm mục tiêu không công bằng ở nước ngoài. Nhà Trắng đang cân nhắc các mức thuế mới với Liên minh châu Âu và một số đối tác thương mại lớn.

Theo New York Times, EU là khu vực quản lý các công ty công nghệ mạnh tay nhất thế giới. Khối này đã ban hành nhiều quy định về dữ liệu, cạnh tranh và nội dung độc hại trên mạng. Dù đang nới lỏng một số quy tắc để thúc đẩy đổi mới AI, EU vẫn tiếp tục điều tra và xử phạt các tập đoàn công nghệ lớn.

Vụ phạt Google cho thấy châu Âu chưa muốn lùi bước trong cuộc chiến kiểm soát quyền lực nền tảng. Với khối này, vấn đề nằm ở việc họ muốn kiềm chế các công ty công nghệ lớn dùng vị thế của mình để định hình thị trường số.