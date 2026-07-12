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Công nghệ

Trình duyệt 'gây chiến' với Google và YouTube

  • Chủ nhật, 12/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 33 phút trước

DuckDuckGo bổ sung tính năng chặn hầu hết quảng cáo trên YouTube ngay trong trình duyệt, giữa lúc Google liên tục siết các công cụ ad blocker.

Tính năng chặn quảng cáo ngay trên trình duyệt. Ảnh: DuckDuckGo.

DuckDuckGo, công cụ tìm kiếm tập trung vào quyền riêng tư, vừa bổ sung tính năng chặn hầu hết quảng cáo trên YouTube ngay trong trình duyệt của mình. Động thái diễn ra trong bối cảnh YouTube liên tục siết các biện pháp ngăn người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo.

Theo thông báo của DuckDuckGo, tính năng mới cho phép loại bỏ phần lớn quảng cáo xuất hiện trước và giữa video khi người dùng truy cập YouTube bằng trình duyệt của hãng. Tính năng được tích hợp sẵn, không yêu cầu cài thêm tiện ích mở rộng như uBlock Origin hay AdBlock.

Hiện công cụ đã được bật mặc định trên Windows, macOS, iPhone và iPad. Người dùng Android có thể kích hoạt thủ công trong phần cài đặt trước khi được triển khai rộng rãi.

DuckDuckGo cho biết hệ thống sử dụng các bộ lọc mã nguồn mở do cộng đồng uBlock Origin duy trì, đồng thời bổ sung các quy tắc riêng để tăng khả năng tương thích với YouTube. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận tính năng không thể đảm bảo chặn 100% quảng cáo và đôi khi có thể khiến video tải chậm hơn vài giây do phải xử lý quá trình lọc nội dung.

Ngoài ra, tính năng này hoạt động trên chính giao diện YouTube thông thường, thay vì sử dụng Duck Player, chế độ xem riêng tư mà DuckDuckGo từng giới thiệu trước đây. Tính năng mới ra mắt trong bối cảnh YouTube và các nhà phát triển trình chặn quảng cáo đã nhiều năm liên tục gây chiến.

Từ năm 2023, YouTube bắt đầu hiển thị cảnh báo yêu cầu người dùng tắt ad blocker hoặc đăng ký YouTube Premium. Sau đó, nền tảng này tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện và vô hiệu hóa các công cụ chặn quảng cáo.

Trong khi đó, DuckDuckGo lựa chọn cách tiếp cận khác. Thay vì phát triển một tiện ích mở rộng độc lập, hãng tích hợp khả năng chặn quảng cáo trực tiếp vào trình duyệt. Người dùng không phải cài thêm, cũng như tránh một số hạn chế trình duyệt Chromium gặp phải sau khi Google chuyển sang nền tảng tiện ích Manifest V3.

Tính năng mới cũng phản ánh chiến lược mở rộng của DuckDuckGo trong những năm gần đây. Trước đây công ty chủ yếu được biết đến với công cụ tìm kiếm tập trung vào quyền riêng tư.

Hãng đang phát triển hệ sinh thái trình duyệt tích hợp sẵn nhiều công cụ như chặn trình theo dõi, tự động xử lý cửa sổ xin cookie, bảo vệ khỏi quảng cáo theo dõi hành vi và dịch vụ trò chuyện AI Duck.ai.

Việc bổ sung khả năng chặn quảng cáo YouTube giúp DuckDuckGo tạo thêm khác biệt so với Chrome, trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm các lựa chọn thay thế ưu tiên quyền riêng tư.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng lợi thế này có thể chỉ mang tính tạm thời. Google thường xuyên thay đổi cách phân phối quảng cáo trên YouTube để gây khó khăn cho các công cụ chặn quảng cáo. Điều đó đồng nghĩa DuckDuckGo cũng sẽ phải liên tục cập nhật bộ lọc nếu muốn duy trì hiệu quả của tính năng mới.

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Nhật Tường

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  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

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