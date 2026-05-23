Gỏi đu đủ Ty Thy ở Đồng Nai đông nghẹt ngày khai trương

Quán gỏi đu đủ mới của YouTuber Ty Thy tại phường Trấn Biên (Đồng Nai) "vỡ trận" trong những ngày đầu hoạt động, trong đó có những thực khách từ các tỉnh thành khác đổ về.

Thông tin Ty Thy đóng cửa quán gỏi đu đủ và hủ tiếu Thái Lan trên đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây, TP.HCM) từ ngày 11/5 để chuyển về Đồng Nai kinh doanh khiến không ít thực khách tiếc nuối.

Trưa ngày 22/5, quán gỏi đu đủ mới của Ty Thy trên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trấn Biên (Đồng Nai) chính thức khai trương. Hàng trăm thực khách gần xa tìm đến để giao lưu với "thánh gỏi đu đủ" và thưởng thức các món ăn tại quán mới.

Khách ngồi kín bàn và tập trung đông ở khu vực trung tâm quán xem Ty Thy đâm gỏi.

Theo chia sẻ từ Ty Thy, trong 2 ngày đầu mở bán, hầu hết bàn đều kín và bãi giữ xe quá tải, lượng khách tập trung đông nhất từ 19h trở đi và xếp hàng dài trước quầy đâm đu đủ, cô và 4-5 nhân viên phục vụ hết công suất. Thậm chí, một số thực khách phải đỗ xe trên lề để chờ đến lượt hoặc hẹn quay lại vào ngày hôm sau.

"Ước tính mỗi ngày đón khoảng 600-700 khách, tôi đâm gỏi ê ẩm cánh tay. Ngày đầu tiên, đến 22h vẫn còn khách vào nhưng tôi phải ngừng nhận vì trong ngày đã quá tải. Dù mệt, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì nhiều người yêu mến", cô bày tỏ với Tri Thức - Znews.

Ngày thứ 2 mở bán (23/5) rơi vào ngày cuối tuần, khoảng 11h thực khách đã đến chờ mua, dù chưa đến giờ mở cửa. Một số khách quen từ Bình Dương (cũ) và TP.HCM (cũ) cũng đến ủng hộ. Trước đó, nguyên liệu và các món uống được chuẩn bị sẵn với số lượng lớn để rút ngắn thời gian chờ món.

Cảnh bãi giữ xe quá tải vào tối ngày 23/5.

Không gian quán mới tập trung phục vụ ở một khu vực, sức chứa khoảng 150-200 người. Trung tâm quán là nơi Ty Thy đâm gỏi và trực tiếp đưa món đến tay thực khách. Ngoài ra, quán cũng tổ chức các hoạt động như múa lân, lô tô, ca hát... trong ngày khai trương để tăng không khí vui nhộn.

Nhận xét về món ăn, Kim Thoa (Đồng Nai) cho biết mình phải đợi 20 phút mới có món ăn. Gỏi đu đủ vẫn giữ độ giòn vì được đâm tại chỗ và ăn ngay, nguyên liệu khá tươi, sốt mắm lạ miệng nhưng hơi thiên ngọt. Giá cả phải chăng so với khẩu phần.

Gia Khiêm (Đồng Nai) cũng nói rằng 2 món anh gọi là gỏi đu đủ tôm, bò viên chiên và trà tắc Thái xanh đều có hương vị ổn, không quá xuất sắc nhưng quán mang đến tinh thần vui vẻ khiến anh muốn quay lại. Nam thực khách hy vọng quán sẽ giữ được phong độ.

Gỏi đu đủ, bò viên chiên, bún Thái, trà tắc Thái... vẫn được nhiều thực khách yêu thích. Trong đó, xiên heo nướng là món ăn mới được đưa vào thực đơn.

Thực đơn hiện giảm số lượng còn 9 món, gồm gỏi đu đủ ba khía hoặc tôm sống, bò viên, chả ốc bươu, bún Thái, xiên heo... Mức giá 20.000-99.000 đồng/món.

Trước đó, Ty Thy từng 4 lần chuyển địa chỉ do kinh doanh khó khăn. Địa chỉ đầu tiên sau khi cô trở về từ Campuchia vào năm 2018, nằm trên đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây).

Sau đó chuyển sang đường An Dương Vương (phường Bình Tây), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và đường Minh Phụng (phường Bình Tây). Cuối cùng, Ty Thy quay về địa chỉ đầu tiên để giảm bớt chi phí mặt bằng, nhưng cũng nhanh chóng tìm mặt bằng mới ở Đồng Nai.