Giới thượng lưu ngày càng giàu hơn

Nửa đầu năm nay, nhóm 1% giàu nhất nước Mỹ đã có thêm 4.000 tỷ USD, nắm giữ 29% tổng tài sản của các hộ gia đình trong nước, theo dữ liệu mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Khối tài sản của giới siêu giàu ngày càng phình to. Ảnh: Reuters.

Trích dẫn số liệu của Fed, CNBC cho biết tất cả nhóm dân số tại Mỹ đều chứng kiến tài sản tăng trưởng trong năm qua. Tổng giá trị tài sản ròng của 50% dân số nghèo - trung bình đã tăng 6% trong 12 tháng.

Tuy vậy, tốc độ tăng nhanh nhất vẫn thuộc về giới thượng lưu khi nhóm 1% giàu nhất đã có thêm 4.000 tỷ USD trong năm qua, tương đương 7%, đưa tổng tài sản lên mức kỷ lục 52.000 tỷ USD trong quý II.

Những người giàu thuộc nhóm 0,1% (sở hữu ít nhất 46 triệu USD ) có tài sản tăng 10% trong cùng giai đoạn. Giá trị tài sản của họ gần như đã nhân đôi so với thời đại dịch Covid-19.

Nếu tính chung những người có trên 2 triệu USD , thì tổng tài sản ròng của họ đã đạt kỷ lục 113.000 tỷ USD , tăng so với mức 108.000 tỷ USD ở quý I. Tính chung từ năm 2020, nhóm này đã có thêm 40.000 tỷ USD tài sản ròng.

Tỷ trọng tài sản mà giới nhà giàu nắm giữ vẫn duy trì khá ổn định trong nhiều thập kỷ. Nhóm 1% hiện nắm giữ 29% tổng tài sản của các hộ gia đình nước Mỹ trong quý II, so với 28% vào năm 2000. Nhóm 10% nắm giữ 67% tổng tài sản hộ gia đình, trong khi 90% dân số còn lại chỉ sở hữu 33%.

Nguồn tăng trưởng tài sản chính của giới nhà giàu trong năm nay là thị trường chứng khoán. Giá trị cổ phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ quỹ mà nhóm 10% nắm giữ đã tăng từ 39.000 tỷ USD lên hơn 44.000 tỷ USD trong vòng một năm. Hiện nhóm này đang sở hữu hơn 87% tổng lượng cổ phiếu doanh nghiệp và quỹ tương hỗ của nước Mỹ.

Ngày càng có nhiều người "nhập hội" siêu giàu. Theo báo cáo mới của Altrata, số người Mỹ có tài sản từ 30 triệu USD trở lên đã tăng 6,5% trong nửa đầu năm 2025, sau khi tăng mạnh 21% trong năm ngoái. Hiện Mỹ có 208.090 cá nhân siêu giàu, chiếm 41% tổng số đại gia trên toàn thế giới.

Sự bùng nổ tài sản ở tầng lớp thượng lưu đang tạo nên một nền kinh tế tiêu dùng phân tầng sâu sắc hơn khi người giàu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng chi tiêu. Nhóm 10% có thu nhập cao nhất chiếm 49,2% tổng chi tiêu tiêu dùng trong quý II, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập vào năm 1989, theo Mark Zandi thuộc Moody’s Analytics.

Nền kinh tế vẫn vận hành tốt xét theo các thước đo như GDP và tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào một nhóm nhỏ người tiêu dùng ở "đỉnh xã hội" cũng kéo theo nhiều rủi ro.

"Nền kinh tế đang được tiếp sức bởi chi tiêu của tầng lớp giàu có, những người đang hưng phấn nhờ giá trị cổ phiếu tăng mạnh. Nhưng nếu thị trường chứng khoán, vốn đang được định giá cao, bất ngờ sụt giảm vì bất kỳ lý do nào, họ sẽ nhanh chóng thắt chặt chi tiêu, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nền kinh tế vốn đã mong manh", Mark Zandi nhận định.