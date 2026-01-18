Giới chức châu Âu lên tiếng khi ông Trump dọa áp thuế 8 đồng minh NATO

Các lãnh đạo châu Âu khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh rằng thuế quan không nên là một phần trong các cuộc thảo luận về Greenland.

Ngày 17/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp mức thuế nhập khẩu bổ sung 10% từ ngày 1/2 đối với 8 quốc gia châu Âu. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/1 (giờ Mỹ), trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế nhập khẩu bổ sung 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 đối với hàng hóa đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Vương quốc Anh, những quốc gia vốn đã chịu các mức thuế mà Mỹ áp đặt trước đó, theo Reuters.

Theo ông Trump, các mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 và sẽ được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận để Mỹ mua Greenland.

Châu Âu nêu cao đoàn kết

Ông Trump nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì ngoài quyền sở hữu Greenland - một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Trước động thái này, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều nhấn mạnh rằng hòn đảo không phải để bán và cũng không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Greenland có "vai trò sống còn" đối với an ninh Mỹ nhờ vị trí chiến lược và trữ lượng khoáng sản lớn, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát. Trong tuần này, các quốc gia châu Âu đã điều binh sĩ tới hòn đảo theo đề nghị của Đan Mạch.

"Những quốc gia này đang tham gia vào 'một canh bạc cực kỳ nguy hiểm'. Điều này dẫn đến mức độ rủi ro không thể chấp nhận và không mang tính bền vững", ông Trump viết.

Người biểu tình tại Đan Mạch và Greenland hôm thứ Bảy đã xuống đường phản đối các yêu sách của ông Trump và kêu gọi để vùng lãnh thổ này tự quyết định tương lai của mình.

Các quốc gia được ông Trump nêu tên đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch, cảnh báo rằng việc Mỹ chiếm đóng quân sự một lãnh thổ thuộc NATO có thể khiến liên minh quân sự do Washington dẫn dắt sụp đổ. "Thông báo của vị tổng thống là điều bất ngờ", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer có phát biểu gay gắt hiếm thấy khi lên án lời đe dọa của ông Trump. Ông viết trên mạng xã hội X rằng Vương quốc Anh sẽ trực tiếp nêu vấn đề này với Washington. "Áp thuế lên các đồng minh vì theo đuổi an ninh tập thể của NATO là hoàn toàn sai lầm", ông Starmer nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong các bài đăng riêng trên X cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) đứng về phía Đan Mạch và Greenland với "sự đoàn kết hoàn toàn".

Các vị lãnh đạo châu Âu cảnh báo thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và làm gia tăng nguy cơ rơi vào một vòng xoáy leo thang nguy hiểm. Do đó, châu Âu sẽ tiếp tục đoàn kết, phối hợp và kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền của mình.

Quan chức từ Na Uy, Thụy Điển, Pháp và Đức cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh rằng thuế quan không nên là một phần trong các cuộc thảo luận về Greenland.

Cộng hòa Síp, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, thông báo đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của đại sứ 27 nước thành viên EU vào ngày 18/1 (giờ địa phương).

Các chuyên gia cho rằng lời đe dọa trên có thể làm chệch hướng các thỏa thuận tạm thời mà ông Trump đạt được vào năm ngoái với EU và Vương quốc Anh. Những thỏa thuận này bao gồm mức thuế cơ bản 15% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu và 10% đối với phần lớn hàng hóa của Anh.

Động cơ của ông Trump

Vào ngày 16/1 (giờ địa phương), ông Trump đã nêu ý tưởng chung về việc áp thuế liên quan đến Greenland nhưng không viện dẫn cơ sở pháp lý.

Trong tuần này, ông cũng tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran trong bối cảnh nước này đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ, dù Nhà Trắng chưa công bố tài liệu chính thức nào về chính sách này, cũng như chưa nêu rõ cơ sở pháp lý.

Theo ông Trump, sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga khiến Greenland trở nên tối quan trọng đối với lợi ích an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, giới chức Đan Mạch và châu Âu chỉ ra rằng Greenland vốn đã được bảo vệ theo cơ chế an ninh tập thể của NATO.

Ông Trump khẳng định Greenland rất quan trọng với lợi ích an ninh của Mỹ, nhưng giới chức châu Âu và NATO cho rằng Greenland vốn đã được bảo vệ theo cơ chế an ninh tập thể của NATO. Ảnh: Reuters.

Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe các lập luận về tính hợp pháp của các biện pháp thuế quan diện rộng của ông Trump. Bất kỳ phán quyết nào cũng sẽ có tác động lớn tới kinh tế toàn cầu cũng như quyền lực của tổng thống Mỹ.

Mỹ hiện đã có căn cứ quân sự Pituffik Space Base tại Greenland với khoảng 200 binh sĩ và một thỏa thuận năm 1951 cho phép Mỹ triển khai lực lượng tùy ý tại lãnh thổ thuộc Đan Mạch này. Việc này khiến nhiều quan chức châu Âu cho rằng động cơ của ông Trump mang tính mở rộng lãnh thổ nhiều hơn là lo ngại an ninh.

Một số thượng nghị sĩ Mỹ cũng lên tiếng phản đối kế hoạch trên. "Việc tiếp tục đi theo con đường này là điều tồi tệ cho nước Mỹ, cho doanh nghiệp Mỹ và cho các đồng minh của Mỹ", các Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Thom Tillis, đồng chủ tịch lưỡng đảng của Nhóm Quan sát NATO tại Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố.