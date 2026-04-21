Giggs làm ăn thua lỗ

Ryan Giggs thất bại khi đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và thiệt hại gần 100.000 bảng.

Giggs lỗ nặng khi đầu tư kinh doanh.

Theo tài liệu mới được công bố, nhà hàng George’s Dining Room & Bar do Giggs sở hữu không thể thanh toán khoản nợ lên tới 563.600 bảng sau khi tuyên bố phá sản vào năm ngoái.

Tình hình tài chính được mô tả là đặc biệt nghiêm trọng khi doanh nghiệp thậm chí không đủ khả năng chi trả 22.000 bảng phí cho đơn vị thanh lý. Đại diện đơn vị thanh lý xác nhận: "Sẽ không có bất kỳ khoản chi trả nào cho các chủ nợ do tài sản thu hồi không đủ trang trải chi phí".

Bản thân Giggs chịu tổn thất trực tiếp khi mất 99.925 bảng tiền đầu tư cá nhân. Ngoài ra, nhà hàng còn để lại loạt khoản nợ khác gồm 75.616 bảng tiền thuế, 44.095 bảng vay ngân hàng và thấu chi, cùng 28.302 bảng tiền lương chưa thanh toán cho nhân viên.

George’s Dining Room & Bar được Giggs thành lập năm 2014 tại khu vực Worsley (Greater Manchester) cùng 2 người bạn thân Kelvin Gregory và Bernie Taylor. Đây từng được xem là dự án kinh doanh tâm huyết của cựu danh thủ Xứ Wales.

Đáng chú ý, Giggs vẫn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu bóng đá. Hôm 18/4, ông cùng dàn cựu sao MU sang Hàn Quốc thi đấu giao hữu với đội huyền thoại Suwon Samsung tại sân Suwon World Cup.

Đội hình "Quỷ đỏ" quy tụ nhiều tên tuổi như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Dimitar Berbatov. Trong bối cảnh Alex Ferguson vắng mặt, Eric Cantona đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên với Mike Phelan hỗ trợ.

Dù sở hữu nhiều huyền thoại trong đội hình, đại diện MU vẫn nhận thất bại 0-1 trước đối thủ, khép lại chuyến du đấu không trọn vẹn.

