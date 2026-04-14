Giầy Thượng Đình muốn làm dự án 10.000 tỷ tại 'đất vàng' Nguyễn Trãi

Doanh nghiệp lên kế hoạch phát triển tổ hợp căn hộ, văn phòng trên khu đất 277 Nguyễn Trãi sau khi di dời nhà máy và thay đổi cơ cấu cổ đông.

CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) vừa trình cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, dịch vụ tại khu đất 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội), với tổng mức đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng .

Theo tờ trình của HĐQT, dự án được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 36.000 m2, hiện là trụ sở và nhà máy sản xuất của doanh nghiệp. Công ty dự kiến phát triển tổ hợp gồm căn hộ, văn phòng, thương mại dịch vụ và các tiện ích như trường học liên cấp.

Để thực hiện dự án, Giầy Thượng Đình lên kế hoạch di dời nhà máy hiện hữu, dự kiến sang khu vực Hà Nam hoặc Ninh Bình. Thời gian di dời dự kiến trong năm 2026, qua đó giải phóng quỹ đất tại vị trí được xem là “đất vàng” trên trục Nguyễn Trãi.

Tổng mức đầu tư cho dự án ước khoảng 9.900 tỷ đồng . Trong đó, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25-40 tầng nổi 4-5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng . Công trình văn phòng, thương mại dịch vụ cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ để xây công trình cao 8-12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.

Doanh nghiệp dự kiến sử dụng khoảng 20% vốn tự có, phần còn lại sẽ huy động từ các nguồn vốn vay và hợp tác đầu tư. Đồng thời, công ty cũng lên phương án phát hành riêng lẻ hơn 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn, phục vụ triển khai dự án.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi của Giầy Thượng Đình đang thu hẹp đáng kể. Báo cáo của ban điều hành cho thấy doanh thu từ hoạt động sản xuất giày ở mức thấp và không hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2025. Phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp đến từ doanh thu tài chính, thay vì hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Bước sang năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức khiêm tốn, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ở quy mô nhỏ và tập trung vào quản trị tài chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển hướng, chuẩn bị nguồn lực cho dự án bất động sản quy mô lớn tại khu đất trung tâm.

Đáng chú ý, bước chuyển hướng sang bất động sản của Giầy Thượng Đình diễn ra sau khi cơ cấu cổ đông và bộ máy lãnh đạo có nhiều thay đổi. Tháng 12/2025, UBND TP Hà Nội đã thoái toàn bộ 68,67% vốn tại doanh nghiệp này. Hai nhà đầu tư cá nhân đã chi gần 1.380 tỷ đồng , cao gấp khoảng 10 lần giá khởi điểm, để sở hữu toàn bộ số cổ phần trên.

Ngay sau đó, đầu năm 2026, công ty đồng loạt kiện toàn ban điều hành với sự xuất hiện của các nhân sự có liên quan đến hệ sinh thái Vinaconex. Ông Nguyễn Thành Nhơn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, trong khi ông Vũ Thái Dương giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.

Theo công bố thông tin, ông Nhơn hiện là Tổng giám đốc CTCP Phát triển thương mại Vinaconex (VCTD) và Phó giám đốc Công ty Bất động sản Vinaconex. Trong khi đó, ông Dương từng tham gia ban kiểm soát tại một số doanh nghiệp có liên quan đến Vinaconex.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, Giầy Thượng Đình cũng dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Vinaconex và các công ty con, công ty liên kết trong hệ sinh thái này. Các nội dung hợp tác dự kiến tập trung vào lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính, qua đó cho thấy định hướng gắn kết chặt hơn với một doanh nghiệp có kinh nghiệm trong phát triển dự án.