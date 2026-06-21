Giây phút người đàn ông đột tử trước mắt bạn chơi pickleball ở TP.HCM

Một người đàn ông 51 tuổi đang chuẩn bị đỡ bóng thì bất ngờ ngã gục rồi tử vong trong lúc chơi pickleball tại một sân thể thao trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Khoảnh khắc người đàn ông TP.HCM bất ngờ đổ gục khi chơi pickleball Ông H.H. chuẩn bị đỡ bóng thì bất ngờ ngã quỵ, rồi tử vong trên sân pickleball T.N. tại phường Vũng Tàu (TP.HCM). Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tối 21/6, đại diện ban quản lý sân pickleball T.N. (nằm trên đường Thống Nhất, phường Vũng Tàu, TP.HCM) xác nhận vụ việc xảy ra tại sân của đơn vị.

Nạn nhân được xác định là ông H.H. (51 tuổi), người dân sinh sống tại địa phương.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 16h cùng ngày, ông H.H. tham gia chơi pickleball cùng những người khác tại sân. Thời điểm này, nhiều sân bên cạnh cũng có người tập luyện và thi đấu.

Trong lúc trận đấu đang diễn ra, ông H.H. chạy lên gần khu vực lưới chuẩn bị đỡ bóng, thì bất ngờ ngã gục xuống sân. Những người có mặt lập tức chạy đến hỗ trợ. Theo đại diện sân, công tác sơ cứu được triển khai khẩn trương, lực lượng y tế cũng nhanh chóng có mặt để phối hợp cứu chữa. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Sau sự cố, ban quản lý sân pickleball T.N. cho biết đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát các phương án xử lý tình huống khẩn cấp nhằm bảo đảm môi trường chơi thể thao an toàn hơn.

Công an phường Vũng Tàu đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Sân pickleball trên cũng sẽ tạm dừng hoạt động để phối hợp giải quyết với cơ quan chức năng.

Vụ việc một lần nữa đặt ra cảnh báo về việc cần chủ động phòng ngừa rủi ro sức khỏe khi tham gia những môn thể thao cường độ cao. Các bác sĩ cảnh báo rằng những hoạt động thể chất quá sức có thể trở thành yếu tố kích hoạt đột quỵ hoặc các sự cố tim mạch nguy hiểm. Nhóm có nguy cơ cao bao gồm người đang mang bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, mỡ máu cao và những người không thường xuyên rèn luyện thể lực.