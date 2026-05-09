Giáo sư Việt là viện sĩ của 6 viện hàn lâm danh tiếng thế giới

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú vừa được bầu vào Viện Hàn lâm châu Âu. Trước đó, ông là viện sĩ của 5 viện hàn lâm quốc tế danh tiếng khác.

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú được bầu là viên sĩ của Viện Hàn lâm châu Âu (Academia Europaea). Ảnh: VAST.

Thông tin được Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) - nơi GS.TSKH Hoàng Xuân Phú công tác - đưa ra chiều 9/5.

Theo đó, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú trở thành viện sĩ của Viện Hàn lâm châu Âu (Academia Europaea). Đây là viện hàn lâm toàn châu Âu về khoa học, nhân văn và văn chương.

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú sinh năm 1956, quê tại Nghệ An. Ông tốt nghiệp đại học ngành Toán học năm 1979, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1983 và tiến sĩ khoa học năm 1987 tại Đại học Leipzig, Đức. Năm 1992, ông được công nhận chức danh phó giáo sư và trở thành giáo sư năm 1996.

Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào tối ưu, điều khiển tối ưu, giải tích số và tính toán khoa học, giải tích hàm.

Từ năm 1992, ông thiết lập mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Tính toán Khoa học Liên ngành của Đại học Heidelberg (Đức). Năm 2008, ông được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Heidelberg về phương pháp Toán học và tính toán cho khoa học.

Trong sự nghiệp khoa học, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, tiêu biểu như ủy viên đại diện châu Á trong Hội đồng Các nước đang phát triển của Liên đoàn Toán học Thế giới (2011-2014); thành viên Hội đồng biên tập của 6 tạp chí quốc tế uy tín chuyên ngành Toán học, tổng biên tập Vietnam Journal of Mathematics (2011-2022) và hiện là tổng biên tập danh dự của tạp chí này.

Ông đã chủ trì loạt 7 hội nghị khoa học quốc tế về tính toán hiệu năng cao và 23 hội thảo khoa học thường niên về tối ưu và tính toán khoa học.

Trước khi trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm châu Âu, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú là viện sĩ của 5 viện hàn lâm quốc tế danh tiếng khác. Cụ thể:

Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg (Heidelberger Akademie der Wissenschaften), được bầu vào năm 2004;

Viện Hàn lâm Khoa học Bayern (Bayerische Akademie der Wissenschaften), được bầu vào năm 2010;

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới vì sự phát triển khoa học của các quốc gia đang phát triển (The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries), được bầu vào năm 2013;

Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Đức (acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), được bầu vào năm 2019;

Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu (European Academy of Sciences), được bầu vào năm 2025.