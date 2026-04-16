Giáo sư Việt nhận giải thưởng nghiên cứu uy tín của Đức

GS.TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được trao giải thưởng nghiên cứu Humboldt vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS.TSKH Phùng Hồ Hải được trao giải trên cơ sở đề cử của nhà Toán học người Đức Christopher Deninger, nhằm tôn vinh những đóng góp khoa học của ông trong lĩnh vực Toán học.

Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt được trao cho các nhà khoa học có uy tín quốc tế, ghi nhận thành tựu nghiên cứu đã đạt được trong suốt sự nghiệp.

Mỗi giải thưởng có giá trị 80.000 euro, đồng thời, người nhận giải được mời sang Đức hợp tác nghiên cứu với các đối tác khoa học hàng đầu. Đây là một trong những chương trình trọng tâm của Quỹ Alexander von Humboldt từ năm 1972. Nhiều nhà khoa học từng nhận giải này sau đó được trao giải Nobel, qua đó khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng toàn cầu của giải thưởng.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải sinh viên 1970, là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga), bảo vệ tiến sĩ tại Đại học Munich (Đức) năm 1996 và tiến sĩ khoa học tại Đại học Duisburg-Essen (Đức) năm 2005.

Ông từng là Viện trưởng Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2017-2022, đồng thời giữ cương vị Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam.

Trong quá trình nghiên cứu, GS Phùng Hồ Hải tập trung vào các lĩnh vực như nhóm lượng tử, đại số Hopf và lý thuyết phạm trù, với nhiều công trình được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế.

Ông là một trong những nhà khoa học trẻ tiêu biểu của Việt Nam, từng được đặc cách công nhận chức danh giáo sư năm 2012, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên được bầu làm thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

Không chỉ có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, GS Phùng Hồ Hải còn tích cực tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ toán học trẻ và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế. Ông từng làm việc, giảng dạy tại nhiều cơ sở nghiên cứu uy tín ở Đức và quốc tế trước khi trở về Việt Nam cống hiến lâu dài cho nền toán học trong nước.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định việc GS Phùng Hồ Hải được trao giải thưởng nghiên cứu Humboldt tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức trong thời gian tới.

Trước đó, GS Phùng Hồ Hải từng được trao giải thưởng Von Kaven của Quỹ Nghiên cứu khoa học Đức (DFG) vào năm 2006.