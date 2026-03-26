Giáo sư Snape trong 'Harry Potter' mới gây tranh cãi

Việc Paapa Essiedu hóa thân nhân vật Giáo sư Snape đang được chú ý, nhiều ý kiến cho rằng tạo hình quá khác biệt.

Hôm 25/3 (giờ Mỹ), trailer của series Harry Potter trên HBO chính thức được tung ra. Đây là dự án truyền hình được mong đợi bậc nhất năm nay, tái hiện bộ truyện đình đám của tác giả J.K. Rowling thành một series kéo dài nhiều mùa.

Trong trailer đầu tiên vừa công bố, khán giả được gặp gỡ các nhân vật quen thuộc như bộ ba Harry Potter, Hermione Hermione và Ron Weasley, bên cạnh các giáo sư Dumbledore, thầy Snape... Một số sự kiện, khoảnh khắc đặc sắc trong truyện như khi Harry lần đầu gặp bác Hagrid khổng lồ, cảnh các học sinh Hogwarts được phân loại vào từng nhà hay những trận đấu Quidditch gay cấn cũng được hé lộ một phần trong trailer.

Snape bản truyền hình (Paapa Essiedu đóng) và bản điện ảnh (Alan Rickman) đóng. Ảnh HBO/Warner Bros.

Song, một chi tiết của Harry Potter bản truyền hình đang vấp phải làn sóng tranh cãi là nhân vật Snape, do Paapa Essiedu thủ vai. Việc diễn viên da màu hóa thân nhân vật vốn được miêu tả là người da trắng trong truyện gốc bị khán giả, đặc biệt là fan nguyên tác phản ứng.

Trong truyện của J.K. Rowling, Snape được miêu tả có gương mặt gầy guộc, làn da tái nhợt, mũi khoằm và mái tóc đen nhờn rít. Dân mạng chỉ ra tạo hình của Paapa Essiedu không phù hợp với những đặc điểm nhân vật này.

Ngoài ra, không ít luồng ý kiến cho rằng Snape của Paapa quá non trẻ, chưa toát ra được sự lạnh lùng, có phần hắc ám của Snape như phiên bản điện ảnh do Alan Rickman thủ vai.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Paapa Essiedu cho biết đã phải đối mặt với những lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc, thậm chí bị đe dọa khi đảm nhận vai diễn trong Harry Potter bản mới.

Dự án Harry Potter bản truyền hình do HBO phát triển, được công bố từ năm 2023. Bộ phim dự kiến kéo dài nhiều mùa, mỗi mùa tập trung vào một cuốn sách trong loạt truyện gốc. Theo mô tả từ HBO, loạt phim sẽ là “một bản chuyển thể trung thành” với nguyên tác của J.K. Rowling, đồng thời khai phá sâu hơn thế giới phù thủy qua từng mùa.