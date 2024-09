Giáo sư McGonagall của ‘Harry Potter’ qua đời

Nữ diễn viên người Anh Dame Maggie Smith, nổi tiếng qua các vai diễn trong "Harry Potter" hay "Downton Abbey", qua đời ở tuổi 89.

Ngày 27/9, CBS News đưa tin Maggie Smith đã ra đi thanh thản tại bệnh viện vào sáng thứ Sáu, trong vòng tay của bạn bè và người thân. Nguyên nhân cụ thể về cái chết của minh tinh gạo cội không được tiết lộ.

"Bà để lại hai người con trai và năm đứa cháu đáng yêu, những người vô cùng đau buồn vì vừa mất đi người mẹ và người bà phi thường của mình. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đội ngũ nhân viên tại Bệnh viện Chelsea và Westminster vì lòng tốt cùng sự chăm sóc ân cần những ngày qua. Chúng tôi cũng xin cảm ơn khán giả vì những tin nhắn động viên. Mong mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình chúng tôi vào thời điểm này”, đại diện gia đình nữ diễn viên chia sẻ.

Maggie Smith được khán giả toàn cầu yêu mến qua vai diễn giáo sư McGonagall trong Harry Potter. Ảnh: Warner Bros.

Minh tinh người Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới hơn 20 tuổi, với Nowhere to Go (1958). Vẻ đẹp đằm thắm, quý phái với đôi mắt “biết nói” giúp bà chinh phục khán giả và lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn. Xuyên suốt sự nghiệp, nữ diễn viên gạo cội đã tham gia hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ, bên cạnh các vở diễn sân khấu. Cho tới nay, bà đã có cho mình một sự nghiệp phim ảnh đồ sộ.

Theo The Guardian, tài năng diễn xuất của Maggie Smith đã được thể hiện qua hàng loạt vai diễn làm nên tên tuổi của bà, điển hình như vai giáo viên với tư tưởng phóng túng Jean Brodie trong The Prime of Miss Jean Brodie - vai diễn giúp Smith giành được tượng vàng Oscar. Trong khi, màn hóa thân giáo sư McGonagall đáng kính trong Harry Potter lại giúp bà được khán giả toàn cầu biết đến và yêu mến rộng rãi.

Smith từng nhận được nhiều rất giải thưởng, trong đó phải kể tới 7 giải thưởng Hàn lâm Anh quốc, hai giải Oscar, ba giải Quả cầu vàng, ba giải Emmy và một giải Tony. Bà là một trong số ít nữ diễn viên chinh phục cả ba giải thưởng diễn xuất danh giá hàng đầu thế giới là Oscar, Emmy và Tony.