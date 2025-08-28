Giao quyền sử dụng 442 ha khu vực biển cho Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thủ tướng giao quyền sử dụng 442 ha khu vực biển cho CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn làm cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm và xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm tại nhà máy lọc dầu Dung Quất.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn được cho phép sử dụng 442 ha khu vực biển thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: BSR.

Cụ thể, Thủ tướng giao quyền sử dụng vùng biển thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR), địa chỉ tại số 208 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích sử dụng khu vực biển làm cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm và xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm để lấy nước làm mát, xả nước làm mát của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Các khu vực biển được phép sử dụng có tổng diện tích là 442 ha, giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ cụ thể, độ sâu được phép sử dụng tối đa đến 40 m.

Thời hạn sử dụng khu vực biển đối với Cảng nhập dầu thô (SPM) và Cảng xuất sản phẩm (Jetty) là 25 năm tính từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Thời hạn sử dụng khu vực biển để lắp đặt đường ống dẫn ngầm lấy nước làm mát đến hết ngày 15/12/2035.

Trước khi hết thời hạn giao khu vực biển quy định ở trên, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm lập hồ sơ để được xem xét, cấp phép khai thác, sử dụng nước biển và lập hồ sơ đề nghị giao khu vực biển gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật, bảo đảm nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trong đó, doanh nghiệp sử dụng khu vực biển không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản, và phải dừng ngay khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.