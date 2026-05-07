Giao dịch chung cư Hà Nội giảm 60%

Các báo cáo thị trường gần đây cho thấy giao dịch chuyển nhượng chung cư tại Hà Nội đang sụt giảm mạnh so với giai đoạn trước.

Giao dịch căn hộ cũ tại Hà Nội sụt giảm 60% so với quý trước. Ảnh: Thế Bằng.

Báo cáo mới nhất của One Mount Group cho biết thị trường chuyển nhượng căn hộ chung cư tại Hà Nội trong quý I đã ghi nhận “giảm tốc” rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng "nóng".

Cụ thể, lượng giao dịch toàn thị trường trong quý đầu năm nay đạt khoảng 11.100 sản phẩm, gồm cả nhà đất thổ cư và chung cư. Mức này giảm 50% so với quý trước và thấp hơn 12% cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng loại hình chung cư có khoảng 4.000 giao dịch chuyển nhượng, sụt giảm 60% theo quý và 26% theo năm.

Theo phân tích của đơn vị nghiên cứu, sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc dòng tiền đầu tư rút lui, trong khi nhóm khách mua để ở vẫn duy trì ổn định.

Ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group - cho rằng thị trường căn hộ chung cư thứ cấp đang bước vào giai đoạn sàng lọc theo chất lượng dự án. Người mua ngày càng đề cao tính chắc chắn thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Đà hạ nhiệt của thị trường căn hộ Hà Nội bắt đầu từ khoảng quý IV năm ngoái, khi lãi suất dần tăng cao và giá căn hộ cũng vượt xa khả năng chi trả của người mua ở thực.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, mặt bằng giá căn hộ mới trong quý I đạt 128 triệu đồng/m2. Với diễn biến giá này, lượng giao dịch đang trong xu hướng sụt giảm.

Theo bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nguyên nhân chính khiến thị trường "giảm nhiệt" đến từ áp lực lãi suất. Từ đầu năm, lãi suất cho vay mua bất động sản phổ biến ở mức 9-11%/năm trong 6-12 tháng đầu, tạo gánh nặng lớn với nhóm khách hàng phụ thuộc vốn vay. Rủi ro lãi suất thả nổi sau ưu đãi cũng khiến người mua thận trọng hơn khi ra quyết định.

Bên cạnh đó, lạm phát cơ bản tăng hơn 3,6% so với cùng kỳ năm trước khiến chi phí đầu vào của chủ đầu tư gia tăng, trong khi sức mua suy yếu.

“Bối cảnh vĩ mô hiện tại cùng nền giá ở mức cao sẽ khiến nhóm nhà đầu tư lướt sóng dần vắng bóng”, bà Trang nhận định.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cũng nhiều lần cảnh báo về sự suy giảm tất yếu của thị trường căn hộ Hà Nội. Vị chuyên gia cho rằng khi một loại hình tăng giá quá nhanh, lại chủ yếu phục vụ nhu cầu đầu cơ, thì việc điều chỉnh chắc chắn phải xảy ra.