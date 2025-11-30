Giảm giá Black Friday: Nơi chen chân, chỗ vắng tanh vắng ngắt

Nhiều thương hiệu năm nay kéo dài chương trình Black Friday đến hết cuối tuần, tận dụng kỳ nghỉ để hút khách. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng "nóng" như kỳ vọng.

Tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, ngoài săn sale, nhiều gia đình chọn đây làm điểm vui chơi, ăn uống cuối tuần nên lượng người "đi dạo" đã tạo sẵn một dòng khách lớn. Tuy nhiên, nhiều khách ghé xem nhưng chưa đi đến quyết định thanh toán, không tìm được sản phẩm phù hợp, còn cân nhắc giá, hay lên mạng so sánh.

Hàng dài xếp hàng chờ thanh toán tại gian hàng trong trung tâm thương mại.

Một số nhãn hiệu thời trang quốc tế áp dụng mức giảm mạnh trong thời gian ngắn đặc biệt thu hút khách hàng. Rất nhiều người lập tức "chốt đơn", tạo cảnh xếp hàng dài chờ thanh toán.

Ngay tối ngày sale chính của Black Friday, kết thúc buổi làm việc cuối trong tuần, chị Hà Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã hẹn những người bạn cùng tới trung tâm thương mại trên đường Bà Triệu để săn sale, trong đó chủ đích ghé gian hàng đang sale 40%.

Chị Linh cho biết trừ hàng mới về, các sản phẩm tại đây đều được giảm giá, nhẩm tính nhiều món giá hời hơn mua hàng xách tay, lại không phải chờ đợi nên khách mua rất đông. Phòng thử đồ quá tải, nhiều người chỉ ướm thử rồi thanh toán. Tuy nhiên, việc tìm được món đồ ưng ý trong ngày sale cũng không mấy dễ dàng, do các sản phẩm liên tục được chuyền qua tay nhiều lượt khách, sắp xếp không còn theo size, khu chính xác như cửa hàng mặc định.

Quầy hàng sale lộn xộn khi các sản phẩm liên tục được chuyền qua tay nhiều lượt khách, sắp xếp không còn phân theo mẫu mã, size như mặc định.

"Quầy thanh toán vào giờ cao điểm kéo dài xuyên cửa hàng, ra tận thang máy. Nhóm mình phân công 1 người xếp hàng, trong khi các bạn còn lại tiếp tục xem thêm đồ trong lúc đợi thanh toán, tất cả mất hơn 30 phút, nhưng giá rẻ nên vẫn hài lòng", chị Linh nói.

Các trung tâm thương mại vẫn tiếp tục đông khách trong dịp cuối tuần, dù một số thương hiệu đã qua ngày sale chính. Trong khi đó, nhiều cửa hàng mặt phố vẫn như ngày thường, dù treo biển giảm giá lớn. Cách không xa các trung tâm thương mại sầm uất, nhưng tuyến phố thời trang như Chùa Bộc, Bà Triệu không có cảnh chen lấn chọn hàng hay xếp hàng chờ thanh toán.

Cửa hàng mặt phố trên tuyến phố thời trang nổi tiếng ở Hà Nội tương đối vắng vẻ.

Nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thời trang trên phố Bà Triệu cho biết chương trình sale Black Friday sẽ kéo dài hết hôm nay (30/11). Lượng hàng giảm giá cũng vơi đi đáng kể, cửa hàng không chỉ giảm giá cho khách mua trực tiếp, mà còn có chương trình online, nên vẫn đóng đơn, ship hàng liên tục.

Black Friday năm nay không còn là "cuộc đua nóng" trong một ngày như trước. Nhiều thương hiệu kéo dài ưu đãi 7-10 ngày, khiến nhu cầu mua sắm cũng được giãn ra. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quen với việc so giá trên mạng, đối chiếu trải nghiệm cửa hàng và chờ thêm mã giảm, quyết định "xuống tiền" cũng trở nên thận trọng hơn.

Trên các sàn thương mại điện tử, không khí Black Friday không thật sự sôi động. Người tiêu dùng cho rằng các ưu đãi dịp này không đủ mạnh để vượt qua sức hút của những ngày đôi như 11/11 hay 12/12 - vốn đã trở thành "đại lễ" săn deal của mua sắm online. Black Friday vẫn giữ màu sắc của bán lẻ truyền thống, các sàn cũng dồn nguồn lực cho ngày đôi, với mã giảm giá mạnh hơn.

Dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho thấy bức tranh này khá rõ, dự báo tăng trưởng doanh số quý cuối năm của các sàn thương mại điện tử không phụ thuộc nhiều vào Black Friday. Trong quý, doanh thu toàn thị trường được dự báo đạt khoảng 105.000 tỷ đồng , với sản lượng ước đạt hơn 1,069 triệu sản phẩm, tương ứng mức tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý trước.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi loạt chương trình khuyến mại lớn dịp lễ hội như 11/11, 12/12 và mùa mua sắm cuối năm, cùng nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh ở các ngành hàng điện tử, gia dụng và thời trang. Bên cạnh đó, sự phát triển của mô hình bán hàng đa nền tảng, đặc biệt là livestream và các chiến dịch flash sale trên sàn thương mại điện tử tiếp tục mở rộng quy mô đơn hàng và đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng trong quý cuối năm.