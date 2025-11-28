Bảo vệ phố thời trang Hà Nội xếp xe không nghỉ tối Black Friday

Tối Black Friday, phố thời trang Cầu Giấy (Hà Nội) hút lượng khách đổ về đông gấp nhiều lần ngày thường. Dòng xe dựng kín vỉa hè khiến bảo vệ các cửa hàng không có phút nghỉ ngơi.

Xe máy dựng kín trước các cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy, Hà Nội tối 28/11. Ảnh: Trần Hiền.

Dịp Black Friday năm nay, phố thời trang Cầu Giấy (Hà Nội) chứng kiến cảnh mua sắm nhộn nhịp khi hàng loạt cửa hàng tung ưu đãi sâu tới 70-80%, nhiều thương hiệu áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 khiến lượng khách đổ về tăng đột biến vào tối 28/11.

Không khí mua sắm sầm uất trải dài từ ngã tư Cầu Giấy - Trần Quý Kiên đến khu vực ngã ba Quan Hoa - Nguyễn Khang, tạo nên bức tranh đối lập hoàn toàn với cảnh ảm đạm tại nhiều trung tâm thương mại trong mùa sale năm nay.

Hàng loạt cửa hàng thời trang bật nhạc để thu hút sự chú ý, đồng thời treo biển khuyến mại cỡ lớn, tung hàng nghìn sản phẩm giá giảm sâu. Dòng người liên tục dừng xe, ghé vào các cửa hàng khiến vỉa hè hầu như không còn chỗ trống. Lượng xe máy tăng cao buộc các bảo vệ phải hoạt động liên tục để sắp xếp chỗ để xe, giữ trật tự trước cửa.

Tại cửa hàng thời trang nam nổi tiếng tại Cầu Giấy, nhân viên cửa hàng cho biết lượng người đến mua sắm trong ngày Black Friday tăng gấp rưỡi so với bình thường. Những chiếc áo khoác, hoodie, áo nỉ, quần jeans giảm giá 50-70% được khách chọn mua nhiều nhất.

"Từ 20h tối là khách đến liên tục. Xe dừng trước cửa không ngớt, tôi vừa xếp được một hàng thì lát sau lại kín chỗ. Mệt thật nhưng vui vì đông khách. Black Friday năm nay khá nhộn nhịp", bác Toàn, nhân viên bảo vệ tại cửa hàng này chia sẻ, trong khi tay vẫn không rời khỏi những chiếc xe đang dựng xếp tầng.

Bác Toàn, bảo vệ của cửa hàng thời trang nam trên phố Cầu Giấy, Hà Nội tất bật xếp xe cho khách mua sắm tối Black Friday. Ảnh: Trần Hiền.

Theo ghi nhận, lượng khách đổ về phố thời trang này tăng mạnh nhất từ 18h khi dân công sở tan làm. Nhiều cửa hàng phải tăng thêm 2-3 nhân viên để hỗ trợ thử đồ và thanh toán.

Mặc dù đông đúc, người mua tỏ ra hào hứng vì chương trình giảm giá sâu, đặc biệt là một vài cửa hàng cũng "mạnh tay" đưa những sản phẩm mới ra mắt vào danh sách khuyến mại.

Chị Thu Hà (Cầu Giấy), vừa mua hai chiếc áo khoác nam và một combo phụ kiện giảm giá 60%, cho biết năm nay chị tập trung "săn sale" đồ nam vì mức khuyến mại tốt, đồ đẹp.

"Tranh thủ đợt sale lớn tôi mua sắm quần áo cho chồng. Tôi thấy đi mua trực tiếp vừa thử được hàng, vừa được hưởng chương trình khuyến mại. Các cửa hàng thời trang nam ở Cầu Giấy cũng sale khá mạnh, nhiều mẫu ngắm online ra cửa hàng giảm tới 70% nên phải tranh thủ", chị Hà nói.

Khách hàng cho biết thời trang nam là mặt hàng sale tốt, mẫu mã mới trong dịp Black Friday năm nay tại phố thời trang Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Đại diện một cửa hàng thời trang lớn trên tuyến phố này cho biết Black Friday đang trở thành dịp khuyến mại quan trọng nhất năm, đóng góp gần một nửa doanh thu của tháng 11.

Các cửa hàng tại đây đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ hàng hóa, nhân sự đến truyền thông để thu hút người mua. Việc giảm giá sâu là cần thiết để kích cầu trong bối cảnh sức mua chung của thị trường thời trang có phần chững lại từ đầu năm.

Đại diện cửa hàng thời trang này cũng dự kiến lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày cuối tuần khi chương trình Black Friday còn kéo dài đến hết Chủ nhật.

"Chúng tôi đã bổ sung thêm hàng và nhân viên để đáp ứng nhu cầu, đồng thời tăng cường bảo vệ tại khu vực để xe để tránh ùn tắc và giữ an toàn cho khách", vị này chia sẻ thêm.