Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Y học cổ truyền sẽ triển khai từ trạm y tế

Sở Y tế TP.HCM xác định đưa y học cổ truyền xuống trạm y tế, trở thành tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và phục hồi chức năng cho người dân.

Phát triển y học cố truyền là định hướng phát triển lâu dài của thành phố. Ảnh: BVCC.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM ngày 22/12, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định việc đưa y học cổ truyền trở thành nội dung trọng tâm tại các trạm y tế phường, xã. Đây là định hướng chiến lược nhằm kết hợp hài hòa giữa đông và tây y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, bám sát tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng đa dạng, cá thể hóa và gia tăng các bệnh mạn tính, y học cổ truyền cần được phát huy mạnh mẽ ngay từ tuyến đầu. Trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn giữ vai trò tư vấn, quản lý sức khỏe, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người dân tại cộng đồng.

PGS Tăng Chí Thượng cho hay việc tổ chức và vận hành mạng lưới y học cổ truyền, đồng bộ từ tuyến thành phố đến y tế cơ sở đang được triển khai theo thông tư 43 mới ban hành của Bộ Y tế. Trong đó, y học cổ truyền được xác định là nội dung chuyên môn quan trọng, gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

PGS Tăng Chí Thượng cho biết y học cổ truyền là một lĩnh vực quan trọng của ngành y. Ảnh: P.T.

Đáng chú ý, hiện các trạm y tế phường, xã tại TP.HCM đang trong quá trình tái cấu trúc theo mô hình mới. Dự kiến trong thời gian tới, toàn bộ trạm y tế sẽ được chuyển về UBND quận, huyện và TP Thủ Đức quản lý.

"Đây là bước chuyển quan trọng giúp trạm y tế thực sự trở thành tuyến đầu trong triển khai y học cổ truyền, kết hợp hài hòa với y học hiện đại đúng theo phạm vi chuyên môn", PGS Thượng nói.

Trong cấu trúc mạng lưới này, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM được xác định giữ vai trò hạt nhân chuyên môn. Các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo tuyến, đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật và chuyển giao mô hình kết hợp Đông - Tây y cho các bệnh viện quận, huyện và hệ thống y tế cơ sở.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế, đánh giá cao những đóng góp của Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM trong suốt 50 năm qua, khẳng định đây là một trong những đơn vị nòng cốt của cả nước trong lĩnh vực y học cổ truyền. Theo GS Thường, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại thông qua các phác đồ, quy trình kỹ thuật phù hợp với mô hình bệnh tật hiện nay là yêu cầu tất yếu.

Từ góc độ đơn vị chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, cho biết định hướng phát triển của Viện thời gian tới tập trung vào 5 trụ cột, gồm phát triển công nghệ chế biến dược liệu và bào chế thuốc; phát triển kỹ thuật chuyên sâu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo tồn và phát triển y học cổ truyền gắn với kết hợp Đông - Tây y; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển du lịch y tế.

Bác sĩ Hồ Văn Hân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo lãnh đạo Viện, trong những tháng đầu năm 2026, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM dự kiến triển khai dự án Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ Đông y trong dược.

"Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất dược liệu và thuốc y học cổ truyền", bác sĩ Hân cho hay.

Song song với lễ kỷ niệm, Hội nghị Khoa học Quốc tế “Y dược học dân tộc: Hội nhập và phát triển” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Hội nghị được đánh giá là diễn đàn quan trọng, góp phần thúc đẩy chuẩn hóa, hiện đại hóa và đưa y học cổ truyền ngày càng gắn chặt với hệ thống y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.