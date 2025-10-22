Giám đốc Công an TP.HCM: Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm hơn 36%

Trung tướng Mai Hoàng cho biết sau gần 4 tháng vận hành bộ máy tổ chức mới, Công an TP.HCM đạt nhiều kết quả trọng tâm.

Ngày 22/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng, tham luận tại hội nghị. Ảnh: Lê Vĩnh.

Tham luận tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết: Công an TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc sắp xếp được thực hiện qua nhiều phiên thảo luận và Hội nghị Ban Thường vụ Công an 3 tỉnh, thành trên tinh thần bàn bạc kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học “vì việc mà chọn người”.

Theo đó, thống nhất cao phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của 35 phòng nghiệp vụ, chức năng, 168 Công an xã, phường, đặc khu. Công an TP.HCM mới là đơn vị sắp xếp rất lớn với hơn 30.000 lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Mai Hoàng thông tin, sau quá trình sắp xếp và đi vào hoạt động, Công an TP.HCM được Bộ Công an đánh giá là đơn vị công an địa phương sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất.

Qua gần 4 tháng vận hành bộ máy tổ chức, Công an TP.HCM đạt nhiều kết quả trọng tâm. Đơn vị đã giữ an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 36,55% so với cùng kỳ.

Công an thành phố cũng giải quyết hiệu quả các loại tội phạm về ma túy, tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả. Tội phạm tín dụng đen được xử lý và trấn áp mạnh mẽ nên không còn phức tạp.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, sau sắp xếp, sáp nhập, đến nay bộ máy Công an TP.HCM đã được tinh gọn, giảm bớt cấp trung gian, giúp công tác đôn đốc, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của Công an thành phố đến công an cơ sở nhanh chóng, xuyên suốt. Tập trung nguồn lực, nhân lực ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, sau sắp xếp, hiện nay Ban Giám đốc Công an TP.HCM có 11 thành viên, luôn trao đổi, thống nhất với nhau, đoàn kết, dân chủ.

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, Ban Giám đốc phải đoàn kết để làm gương cho chỉ huy cấp phòng, trưởng phòng, phó phòng, trưởng phó công an ở cơ sở. Từ đó, công tác sắp xếp và điều hành sẽ đoàn kết và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.