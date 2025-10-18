Theo chân CSGT TP.HCM xuyên đêm xử lý 'ma men'

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đã thực hiện ra quân cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng CSGT trên địa bàn TP.HCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển xe ôtô, mô tô vi phạm các quy định về nồng độ cồn, ma túy.

Đêm 17/10, phóng viên báo Tiền Phong đã theo chân Tổ kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, ma túy của Công an TP.HCM. Tổ công tác gồm 5 cán bộ thuộc Đội CSGT Bình Triệu do Trung tá Nguyễn Thanh Trí - Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên tuyến Quốc lộ 13.

Tổ đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe ôtô, mô tô trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn địa bàn phường Hòa Lợi. Đây là một trong những tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông vào buổi tối.

Đến ghi nhận thực tế, mới thấy được sự khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đường. Xử lý các trường hợp vi phạm luật giao, nhất là người điều khiển phương tiện đã sử dụng bia, rượu, ma túy không mấy thuận lợi.

Trong số nhiều trường hợp được phát hiện có nồng độ cồn, không ít người có thái độ bất hợp tác vì bản thân họ không còn tỉnh táo.

Khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện người đàn ông 50 tuổi, chạy xe máy trên Quốc lộ 13 hướng từ phường Thới Hòa đi phường Chánh Hiệp có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn 0,702 mg/lít khí thở, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế ngay sau đó. Với lỗi này, ngoài xử phạt vi phạm hành chính, người điều khiển mô tô còn bị tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện.

Khi lực lượng chức năng lập biên bản, người đàn ông dùng điện thoại ghi hình, có những lời lẽ không chuẩn mực, cho rằng oan ức vì “chỉ uống hơn 4 lon bia”.

“Đáng nhẽ cuối tuần tôi mới nhậu, nhưng hôm nay vui quá nên uống chút. Tôi thấy oan ức, uống có hơn 4 lon bia thôi mà giữ xe, mai lấy gì đi làm”, người đàn ông than vãn với tổ công tác.

Người đàn ông thừa nhận vừa uống hơn 4 lon bia, có nồng độ cồn nhưng lại nói "oan" khi bị tạm giữ phương tiện.

Phải hơn 30 phút khéo léo thuyết phục của cán bộ CSGT, người đàn ông mới đồng ý ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Trung tá Nguyễn Thanh Trí cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện trong người có nồng độ cồn sẽ không còn tỉnh táo, dễ có hành động vượt kiểm soát. Với những trường hợp này, đòi hỏi tổ công tác phải vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn.

Theo trung tá Trí, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác linh động lựa chọn kiểm tra vào các khung giờ cao điểm trên các tuyến đường chính, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận, Quốc lộ 13 là tuyến huyết mạch, nhiều phương tiện tham gia giao thông, trong điều kiện ban đêm, lực lượng chức năng không tiến hành dừng, kiểm tra toàn bộ ôtô, mô tô. Lực lượng chức năng quan sát, trường hợp người điều khiển phương tiện có nghi vấn.

Bằng kinh nghiệm và biện pháp nghiệp vụ, phần lớn trường hợp bị tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra đều phát hiện có nồng độ cồn. “Một người bình thường và người có nồng độ cồn, ma túy, trong quá trình điều khiển phương tiện sẽ thấy có sự khác biệt. Bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ biết được”- một cán bộ CSGT trong tổ công tác chia sẻ.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết thời gian qua lực lượng CSGT đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, tuần tra, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nổi bật là vi phạm nồng độ cồn. Thượng tá Trưởng cho biết, đợt cao điểm lần này sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm. Từ đó, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn TP.HCM. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác sẽ linh hoạt các biện pháp tuần tra khép kín, kiểm soát tại điểm, kết hợp hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các khung giờ cao điểm. Đặc biệt là buổi tối, cuối tuần.

Trong 4 ngày ra quân đợt cao điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm quy định về nồng độ cồn hơn 1.800 trường hợp; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 8 trường hợp; gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cho gần 1.900 trường hợp chủ phương tiện và người vi phạm, trong đó vi phạm về tốc độ gần 900 trường hợp; lưu thông trên vỉa hè gần 400 trường hợp; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định hơn 520 trường hợp.