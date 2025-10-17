Tài xế đạp nhầm chân ga, ôtô tông loạn xạ ở TP.HCM

Ôtô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 17/10, ôtô mang biển số 61B-036.78 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Ôtô lật nghiêng, nhiều xe máy lăn lóc giữa đường.

Khi xe đi tới đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và D2, đoạn thuộc địa bàn phường Thuận Giao, TPHCM bất ngờ tăng ga, tông một ôtô và 5 xe máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở cùng Cảnh sát giao thông đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, ôtô biển 61B-036.78 bị lật nghiêng, xe 5 chỗ khác hư hỏng phần đuôi, nhiều xe máy nằm la liệt giữa đường. Vụ tai nạn làm một số người bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế ôtô gây tai nạn được công an đưa về trụ sở để làm việc. Một số người dân tại hiện trường cho biết, khi được giải cứu từ trong ôtô ra ngoài, tài xế nói khi gần tới đèn đỏ định dừng lại nhưng đạp nhầm chân ga.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.