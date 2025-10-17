Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Uống 2 lít bia mừng bạn ra viện, tài xế bị CSGT xử phạt

  • Thứ sáu, 17/10/2025 10:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Uống gần 2 lít bia chúc mừng bạn bị tai nạn giao thông ra viện, nam thanh niên trú tại Hà Nội bị lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn và lập biên bản xử phạt.

Tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tối 16/10.

Tối 16/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực đường Láng, Nguyễn Chí Thanh.

Trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, tổ công tác phát hiện khoảng 10 trường hợp là tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có người vi phạm ở mức rất cao là 0,807 mg/L khí thở, gấp hơn hai lần mức kịch khung (0,4 mg/L khí thở).

Anh P. vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở.

Điển hình, khoảng 21h20 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra phát hiện anh P. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe SH BKS Hà Nội di chuyển hướng Láng đi Ngã Tư Sở, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,178 mg/L khí thở.

Trình bày với tổ công tác, anh P. cho biết đang chở bạn trên đường về nhà thì bị tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn. "Lúc 16h chiều nay tôi và bạn có uống khoảng 2 lít bia. Lý do là bạn tôi gặp tai nạn giao thông, bị thương ở tay và vừa được ra viện", anh P. trình bày.

Anh P. cho biết bạn vừa ra viện sau tai nạn giao thông nên đi uống bia liên hoan.
Kết quả đo nồng độ cồn.

Nam thanh niên cũng cho biết bản thân chủ quan nghĩ là đã hết "hơi men" nên mới điều khiển xe máy. "Sau lần này tôi xin rút kinh nghiệm", anh P. nói.

Ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Tương tự, ông H. (trú tại Hà Nội), tài xế xe máy, cũng bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,752 mg/L khí thở.

Nam tài xế này trình bày, việc uống 1-2 cốc bia với bạn bè sau khi làm việc là chuyện bình thường. Đồng thời ông H. nói rằng biết việc uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện là vi phạm. "Tôi kiểm soát được. Tôi biết là tôi sai..." - ông H. nói.

Kết quả đo nồng độ cồn.
Nhiều phương tiện bị tạm giữ.

Đại úy Nguyễn Cao Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, cho biết, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.

"Việc tăng cường kiểm tra theo khung giờ và địa bàn trọng điểm đã góp phần giảm rõ rệt số vụ tai nạn giao thông do rượu, bia. Nhiều người dân cũng dần hình thành thói quen không uống rượu, bia nếu phải điều khiển phương tiện, hoặc lựa chọn các hình thức di chuyển an toàn như taxi, xe công nghệ", Đại úy Sơn thông tin.

Đại úy Nguyễn Cao Sơn.

Vị cán bộ CSGT cho biết thêm đối với các trường hợp vi phạm lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm "không có vùng cấm, không ngoại lệ", hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Phía sau mỗi vụ tai nạn do rượu, bia là nỗi đau không thể bù đắp. Nhiều gia đình tan vỡ, mất mát người thân; nhiều người mang thương tật suốt đời. Hậu quả đó không chỉ dừng lại ở bản thân người vi phạm mà còn là gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” không phải là khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở về ý thức, trách nhiệm và tính mạng con người. Mỗi người cần tự ý thức rằng chỉ một quyết định sai lầm có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời. Thay vì cầm lái khi đã uống rượu bia, hãy chọn taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về an toàn.

https://tienphong.vn/ha-noi-uong-bia-mung-ban-ra-vien-nam-tai-xe-bi-csgt-xu-phat-post1787882.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Uống mừng bạn ra viện Hà Nội Cảnh sát giao thông CSGT CSGT Hà Nội Nồng độ cồn Mừng bạn ra viện

