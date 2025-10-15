Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế say xỉn lái ôtô nổ lốp đi ngược chiều ở Vành đai 3 trên cao

  • Thứ tư, 15/10/2025 06:08 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Đội CSGT số 6 tạm giữ phương tiện, xử lý tài xế T.Đ.H. (66 tuổi) vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 3 lần kịch khung, lái ôtô nổ lốp đi ngược chiều ở Vành đai 3 trên cao.

Ngày 14/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, xử lý tài xế có nồng độ cồn cao, lái ôtô đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế T.Đ.H. vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần kịch khung.

Khoảng 15h10 cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được tin báo của người dân về việc một ôtô đi từ đường Võ Văn Kiệt qua cầu Thăng Long, lên đường Vành đai 3 trên cao. Ôtô bị xịt hai lốp bên phụ và người lái có biểu hiện bất thường.

Đơn vị triển khai tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng kiểm tra tuyến, phát hiện ôtô BKS 29A-988.xx do người đàn ông cầm lái đang quay đầu, đi ngược chiều tại đoạn cầu vượt Mai Dịch.

Chiếc ôtô trong vụ việc.

Tổ công tác kịp thời dừng xe, ngăn chặn hành vi nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông. Qua kiểm tra, tài xế được xác định là T.Đ.H. (SN 1959, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với ông H. là 1,263 mg/l khí thở, vi phạm cao gấp hơn 3 lần mức kịch khung. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 6 đang phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

