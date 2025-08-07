Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phó giám đốc ở Quảng Ninh lái xe gây tai nạn có nồng độ cồn kịch khung

  • Thứ năm, 7/8/2025 14:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phó giám đốc Trung tâm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có biểu hiện say xỉn và cố thủ trong ô tô sau khi gây tai nạn giao thông.

Sáng 7/8, theo nguồn tin riêng của Báo Tiền Phong, ông L. T. C - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện ôtô gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Con kich khung Quang Ninh anh 1

Ông C. (bôi đỏ) được xác định vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện gây tai nạn. Ảnh: N.H.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế xác nhận sự việc và yêu cầu ông C giải trình. Ngoài ra, phía Ban đang chờ thông báo chính thức của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh để ra quyết định xử lý.

Cá nhân ông C cũng đã thừa nhận sau giờ làm việc có uống bia với bạn và tự lái xe về nhà, gây tai nạn, vi phạm Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng như các quy định đối với cán bộ, Đảng viên.

“Quan điểm của Ban là xử lý nghiêm, không bao che, nhất là cán bộ Đảng viên, Lãnh đạo của một đơn vị sự nghiệp thuộc Ban”, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin.

Trước đó, tối 6/8, ông C điều khiển xe ôtô trên Quốc lộ 18 bất ngờ gây tai nạn với xe cùng chiều. Sau vụ tai nạn người đàn ông ngồi trong xe và có biểu hiện say xỉn.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường và yêu cầu tài xế xuống xe làm việc, ông Cường đã cố tình cố thủ trong xe hơn một giờ, gây khó khăn cho công tác xử lý của cơ quan chức năng.

Sau khi được thuyết phục, ông C đã chấp nhận đo nồng độ cồn và kết quả cho thấy vi phạm.

Cắt cabin xe đầu kéo, đưa thi thể tài xế ra ngoài

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, khiến tài xế xe đầu kéo tử vong, mắc kẹt trong cabin.

16:19 5/8/2025

Đang lái xe, tài xế bất ngờ bị hành khách tát vào mặt

Tài xế đang lái xe khách thì bất ngờ bị hành khách chồm tới, dùng tay tát mạnh vào mặt, rất may, tài xế vẫn kịp xử lý tình huống không để xảy ra tai nạn.

18:29 3/8/2025

Hiện trường thanh niên ngã xe trúng thi thể cùng ngày tháng năm sinh

Những ngày này, vụ tai nạn hy hữu nam thanh niên điều khiển xe máy bị trượt ngã xuống miệng cống, bất ngờ phát hiện thi thể người có cùng ngày tháng năm sinh đang gây xôn xao.

12:28 29/7/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/pho-giam-doc-o-quang-ninh-lai-xe-gay-tai-nan-co-nong-do-con-kich-khung-post1767224.tpo

Quốc Nam - Hoàng Dương/Tiền Phong

Cồn kịch khung Quảng Ninh Quảng Ninh Cồn kịch khung Nồng độ cồn Giám đốc Quảng Ninh Quảng Ninh Tai nạn

  • Quảng Ninh

    Quảng Ninh
    • Diện tích: 6.177,7 km²
    • Dân số: 1.224.600 người
    • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 203
    • Biển số xe: 14

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý