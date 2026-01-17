Giải U23 châu Á không có tiền thưởng

Theo điều lệ các giải đấu trẻ của AFC, ban tổ chức không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự.

U23 châu Á là cơ hội để U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong tương lai.

Quy định phản ánh rõ triết lý xuyên suốt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong việc định hướng các giải trẻ trở thành sân chơi mang tính đào tạo, phát triển và đầu tư dài hạn, thay vì đặt nặng yếu tố thành tích gắn với giá trị vật chất.

Ở các giải đấu trẻ như U17, U20 hay U23 châu Á, yếu tố tài chính không được xây dựng theo mô hình thưởng dựa trên thứ hạng. Thay vào đó, AFC tập trung phân bổ trách nhiệm chi trả và bảo đảm các điều kiện hậu cần thiết yếu nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình thi đấu và cọ xát chuyên môn của các đội tuyển trẻ.

Cụ thể, các đội tham dự có trách nhiệm tự trang trải chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC cùng Liên đoàn chủ nhà chịu trách nhiệm tổ chức giải, bảo đảm ăn ở, sân bãi, y tế và các điều kiện thi đấu theo tiêu chuẩn điều lệ.

Cách tiếp cận cho thấy quan điểm nhất quán của AFC. Ở đó, các giải trẻ không phải là nơi để "săn tiền thưởng", mà là môi trường giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, rèn bản lĩnh, nâng cao tư duy chiến thuật và từng bước hoàn thiện kỹ năng chuyên môn.

Thành tích tại giải vì thế không được đo đếm bằng giá trị tài chính, mà được đánh giá thông qua chất lượng lối chơi, sự tiến bộ cá nhân của cầu thủ và khả năng đóng góp cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Thực tế, nhiều nền bóng đá hàng đầu châu lục coi thành công ở các giải trẻ của AFC là bước đệm chiến lược cho đội tuyển quốc gia, hơn là mục tiêu danh hiệu hay tiền thưởng. Với định hướng đó, U23 châu Á và các giải trẻ khác tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng kế cận, tạo nền móng bền vững cho sự phát triển dài hạn của bóng đá châu Á.