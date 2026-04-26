Giải cứu hai cá thể rùa quý hiếm về lại vùng biển Phú Quý

Hai cá thể rùa biển mắc vào lưới rác thải, trôi tự do trên biển được ngư dân đảo Phú Quý phát hiện và giải cứu.

Sáng 26/4, một tàu cá của ngư dân Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng trong quá trình đánh bắt ngoài khơi đã phát hiện 2 cá thể rùa biển mắc vào lưới thải.

Các ngư dân đã cắt lưới, giải cứu rùa biển. Ảnh từ clip của ngư dân.

Sau khi kéo lưới lên, các ngư dân đã cắt lưới, giải cứu rùa biển. Qua kiểm tra, 2 cá thể rùa biển khỏe mạnh và đã thả về lại biển.

Cá thể rùa biển trên được xác định thuộc họ Vích (tên khoa học Chelonia mydas), nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn.

2 cá thể rùa biển sau khi giải cứu được thả lại về biển. Ảnh từ clip của ngư dân.

Việc cứu hộ, thả rùa về vùng biển tự nhiên thể hiện trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ sinh vật biển quý hiếm; góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ hệ sinh thái biển tại Đặc khu Phú Quý.

Trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp rùa biển bị mắc lưới thải và được ngư dân giải cứu thả lại về biển, gần đây nhất là vào trung tuần tháng 4 tại vùng biển Mũi Né và vùng biển Bình Thạnh.