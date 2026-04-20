34 bản cổ thư quý hiếm của triều Nguyễn

  Thứ hai, 20/4/2026 21:16 (GMT+7)
Triển lãm Chuyện kể từ những trang cổ thư đã giới thiệu 34 bản sách quý triều Nguyễn, mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận nguồn tư liệu giá trị, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tôn vinh di sản thư tịch cung đình.

Ngày 18/4, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa (phường Phú Xuân, TP. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm Chuyện kể từ những trang cổ thư. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 - Lễ hội mùa Hạ Kinh thành tỏa sáng và hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

Nhiều cổ thư, di sản tư liệu quý hiếm của triều Nguyễn được giới thiệu đến công chúng.

Theo ban tổ chức, kho tàng thư tịch triều Nguyễn là nguồn di sản tư liệu đồ sộ, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống như chính trị, xã hội, văn hóa nghệ thuật, giáo dục khoa cử và quốc phòng. Việc giới thiệu các bản cổ thư không chỉ phục vụ nghiên cứu mà còn giúp công chúng hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước.

Triển lãm mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận nguồn tư liệu giá trị, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tôn vinh di sản thư tịch cung đình.

Bộ sưu tập trưng bày do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) giới thiệu được hình thành từ quá trình sưu tầm lâu dài, trong đó có sự đóng góp của các cá nhân yêu di sản hiến tặng hiện vật. Nhiều nhóm tư liệu giá trị được lựa chọn, gồm thơ văn ngự chế của các vua Nguyễn, tài liệu về văn hóa nghệ thuật, giáo dục khoa cử cùng hệ thống văn bản hành chính triều đình.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết các tài liệu trưng bày là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu về triều Nguyễn, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị tri thức từ di sản chữ viết. Triển lãm cũng là dịp tri ân những cá nhân đã gìn giữ và trao tặng các tài liệu quý cho bảo tàng.

Với 34 bản cổ thư được giới thiệu, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm, triển lãm mang đến cho người xem cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản tư liệu, hiểu thêm tâm huyết của tiền nhân và nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/4.

Ngọc Văn/Tiền Phong

cổ thư triều Nguyễn kim sách Ngày Sách

