Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giải cứu đôi vợ chồng cùng con gái 3 tuổi bị lũ cô lập ở Thanh Hóa

  • Thứ ba, 26/8/2025 10:00 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Hai vợ chồng anh Đ. cùng con gái 3 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu do nước lũ dâng cao.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa giải cứu thành công 3 nạn nhân bị cô lập do lũ dâng.

Bao so 5 Kajiki anh 1

Lực lượng chức năng sử dụng mô tô nước vượt dòng nước xiết để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 25/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo có 3 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng, gồm hai vợ chồng anh T.X.Đ. (SN 1992), chị L.T.L.P. (SN 1996) và con gái 3 tuổi. Cả gia đình bị mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu tầng một, nước chảy xiết bao quanh, nguy cơ ngôi nhà sập đổ rất lớn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời tiết phức tạp, phải sử dụng mô tô nước vượt dòng nước xiết.

Bao so 5 Kajiki anh 2

Cả gia đình được giải cứu khỏi vùng ngập lũ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Mặc dù công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời tối, nước chảy xiết, nhưng chỉ sau hơn 2 giờ nỗ lực, cảnh sát đã đưa 3 nạn nhân đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng; thực hiện nghiêm phương án di dời đến nơi an toàn, không tự ý đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng nay, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường.

3 giờ trước

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

3 giờ trước

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp, miền Bắc và miền Trung vẫn mưa xối xả

Bão số 5 Kajiki đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, miền Bắc và Trung tiếp tục hứng mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở 10 tỉnh.

3 giờ trước

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Bão số 5 Kajiki Thanh Hóa Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

  • Thanh Hóa

    Thanh Hóa
    • Diện tích: 11.130,2 km²
    • Dân số: 3.712.600 (2016)
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
    • Mã điện thoại: 237
    • Biển số xe: 36

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý