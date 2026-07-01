Giải cứu bé trai Venezuela sống sót 6 ngày dưới đống đổ nát

Bé trai được giải cứu sau 6 ngày sinh tồn dưới đống đổ nát trở thành tia hy vọng để người dân Venezuela tin rằng sẽ có thêm những người sống sót được tìm thấy.

Cậu bé Klieber Moran, 3 tuổi, sống sót sau 6 ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Ảnh: Guardian.

Lực lượng cứu hộ Jordan tại Venezuela giải cứu thành công một bé trai vào rạng sáng 30/6 theo giờ địa phương. Bé trai được giải cứu sau 6 ngày sinh tồn dưới đống đổ nát gây ra bởi hai trận động đất dữ dội xảy ra liên tiếp.

Theo giới chức Venezuela, hiện bé trai này là nạn nhân sống sót duy nhất được ghi nhận trong ngày thứ 6 của chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cậu bé tên là Klieber Moran, 3 tuổi, được các nhân viên cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà Los Corales Garden 1, nằm ở bang La Guaira. Sau khi được giải cứu, em đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez, phát biểu trên truyền hình nước này sau thông tin về việc giải cứu thành công bé Moran: “Chúng ta phải tiếp tục nuôi hy vọng sẽ còn tìm thấy thêm những người sống sót dưới đống đổ nát”.

Một tình nguyện viên trèo qua đống đổ nát tại hiện trường một tòa nhà bị sập ở Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela, ngày 30/6 Ảnh: Reuters.

Đêm 24/6, Venezuela hứng chịu hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 độ, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút. Động đất đã khiến nhiều tòa nhà sụp đổ và hàng nghìn người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Theo thống kê mới nhất của chính quyền địa phương, tính tới ngày 29/6, số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela đã tăng lên 1.719 người. Tuy nhiên, các chuyên gia về ứng phó thảm họa cho rằng con số này có thể vẫn thấp hơn đáng kể so với thực tế.

Theo các chuyên gia, phải mất nhiều tuần mới có thể xác định đầy đủ thiệt hại về người sau những thảm họa có quy mô lớn như thế này.

Giáo sư Ilan Kelman, chuyên gia về thảm họa và sức khỏe tại Đại học College London, nhận định: "Đáng tiếc là số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng".

Giáo sư Kelman cho rằng dự báo sơ bộ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) là kịch bản có thể xảy ra. Theo đó, số người thiệt mạng cuối cùng có thể vượt 10.000 người, dựa trên mức độ nghiêm trọng của trận động đất, mật độ dân số và điều kiện hạ tầng địa phương.

Giáo sư Emily So, chuyên gia kỹ thuật kiến trúc tại Đại học Cambridge, cũng dự báo số người thiệt mạng sẽ tăng đáng kể theo thời gian. "Đáng buồn là cho đến khi các thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát, số liệu thống kê vẫn sẽ ở mức thấp", bà Emily So nói.

Theo các chuyên gia, việc phải mất nhiều tuần mới xác định được số thương vong cuối cùng xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trước hết, công tác tìm kiếm và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát chưa phải ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ lúc này. Trong những ngày đầu sau thảm họa, mục tiêu chính của hoạt động tìm kiếm là giải cứu những người còn sống.

Quá trình rà soát hiện trường cũng được dự báo sẽ kéo dài do số lượng công trình bị hư hại hoặc sập đổ rất lớn. Tùy theo phương pháp thống kê, ước tính số công trình bị ảnh hưởng tại Venezuela dao động từ hàng trăm đến hàng chục nghìn công trình. Bên cạnh đó, một số nạn nhân có thể tử vong sau khi được giải cứu, do bị thương quá nặng.

Bé trai 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cậu bé tên là Klieber Moran, 3 tuổi. Bé Moran được các nhân viên cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày bị vùi lấp.