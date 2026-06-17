Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ngôi nhà 4 tầng

Rạng sáng 17/6, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà 4 tầng xảy ra hỏa hoạn ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cháu bé 4 tuổi được các chiến sĩ Công an che chắn đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h35 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo cháy tại ngôi nhà dân nằm trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có kết cấu 4 tầng, tầng 1 sử dụng cửa cuốn, các tầng 2, 3 và 4 có ban công.

Qua trinh sát, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng xác định có 3 người đang mắc kẹt tại tầng 4 gồm hai người lớn tuổi và một cháu gái 4 tuổi.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương triển khai đồng thời hai mũi cứu nạn.

Một mũi sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận khu vực ban công tầng 4 để trấn an tinh thần, hướng dẫn các nạn nhân và đưa họ xuống nơi an toàn. Mũi còn lại sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tại tầng 1, tiếp cận khu vực cháy để tổ chức chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Nhờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời, chỉ sau ít phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận, giải cứu thành công hai người lớn cùng cháu bé 4 tuổi từ tầng 4 xuống đất an toàn. Các nạn nhân đều có sức khỏe ổn định.

Sau khi đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đến khoảng 5h20, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các hộ dân liền kề.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.