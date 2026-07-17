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Xã hội

Gần 2 giờ giải cứu 2 người mắc kẹt giữa suối lũ

  • Thứ sáu, 17/7/2026 13:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai người dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên suối Nậm Vai, xã Mường Than (Lai Châu) được lực lượng công an giải cứu an toàn sau hơn 2 giờ triển khai cứu hộ.

Công an xã Mường Than giải cứu thành công 2 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ. Nguồn: Công an Lai Châu.

Khoảng 9h ngày 17/7, Công an xã Mường Than (Lai Châu) nhận được tin báo anh Lò Văn Chài (SN 1993) và anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991), cùng trú tại bản Chít, bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai. Do nước chảy xiết, mực nước tiếp tục dâng cao, cả hai không thể tự di chuyển vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Than khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường trong điều kiện mưa lớn, địa hình chia cắt.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 11h15, lực lượng chức năng đưa cả hai nạn nhân vào bờ an toàn và chuyển đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Rất may, cả hai nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, từ sáng sớm cùng ngày, lũ ống, lũ quét xảy ra tại các bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa và Noong Thăng thuộc xã Mường Than. Mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh, cuốn theo bùn đất và đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông trên địa bàn.

Trên Quốc lộ 32, đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, nước lũ tràn qua mặt đường khiến các xe không thể đi qua, một số hộ dân bị cô lập. Ngoài ra, tại các Km357, Km358 và Km359 trên Quốc lộ 32, thuộc địa phận các xã Pắc Ta và Mường Than, nhiều điểm sạt lở đất, đá xuất hiện, gây cản trở giao thông.

Trên Quốc lộ 279, tại Km167+450 qua bản Chiềng Ban, xã Mường Kim, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi mưa lớn, tuyệt đối không đi qua các khu vực suối, ngầm tràn hoặc những tuyến đường ngập sâu, có dòng chảy xiết để tránh những sự cố đáng tiếc.

Người dân cũng cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai.

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https://vtcnews.vn/gan-2-gio-giai-cuu-2-nguoi-dan-ong-mac-ket-giua-suoi-lu-o-lai-chau-ar1029654.html

Công Minh/VTC News

kẹt giữa suối Nguyễn Thanh Hải giải cứu lai châu lũ quét

  • Nguyễn Thanh Hải

    Nguyễn Thanh Hải

    Bà Nguyễn Thanh Hải là Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Bà từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

    • Chức vụ: Trưởng ban Dân nguyện
    • Năm sinh: 1970
    • Quê quán: Hà Nội
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư - Tiến sĩ vật lý

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