Tin mới nhất đợt mưa lớn ở miền Bắc

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc, tập trung tại vùng núi, trung du, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 17/7, khu vực Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 16/7 đến 8h ngày 17/7 có nơi trên 120mm như các trạm Tà Mít (Lai Châu) 126,6mm; Nậm Păm (Sơn La) 224,4mm; Chế Tạo (Lào Cai) 240mm…

Mưa lớn còn tiếp diễn ở miền Bắc trong những ngày tới. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Từ 17/7 đến đêm 18/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/7, đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Ngày và đêm 19/7, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ hôm nay (17/7) đến 20/7, trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên sông Lô và các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa rào và dông còn duy trì nhiều ngày Hà Nội, chưa ghi nhận nắng nóng trong thời kỳ dự báo.

Cụ thể, từ 18-23/7, khu vực này mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 32-33°C, thấp nhất phổ biến 27-28°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (24-26/7), Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33°C, thấp nhất 28°C.