Chuyên gia lý giải miền Bắc mưa lớn diện rộng đến cuối tuần

Chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân khiến miền Bắc hứng đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to trên 350 mm. Đợt mưa này có thể kéo dài đến cuối tuần.

Dự báo viên Nguyễn Hương Lý - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong đêm qua và ngày hôm nay 16/7, vùng hội tụ gió trên cao hình thành và phát triển từ mực 1.500m lên đến 5.000m gây ra mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Miền Bắc mưa to trên diện rộng. Ảnh minh hoạ: VTC News.

“Theo phân tích của chúng tôi, trong đêm nay 16/7, vùng hội tụ gió này sẽ hoạt động mạnh hơn, đồng thời mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn bộ Bắc Bộ.

Vùng núi, trung du và tỉnh Quảng Ninh là những nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất, sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Mưa lớn khả năng kéo dài đến 19/7 tức Chủ nhật với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực đồng bằng mưa dông rải rác. Mưa vừa, mưa to chỉ xảy ra cục bộ”, bà Lý thông tin.

Bà Lý cũng đưa ra cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vùng núi và trung du nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể đạt trên 100m chỉ trong 3 giờ, nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cũng phát đi bản tin cảnh báo một đợt lũ ở Bắc Bộ.

Cụ thể, từ đêm nay (16/7) đến ngày 21/7, trên các sông Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Trên biển, đêm 16/7 và ngày 17/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Đêm 17/7 và ngày 18/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến TP.HCM, phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m, biển động.