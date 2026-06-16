Cứu hai người mắc kẹt trong vụ cháy nhà

Sáng 16/6, lực lượng chức năng giải cứu 2 người dân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ Gốc Đề (Tương Mai, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong.

Vụ cháy xảy ra hơn 4h cùng ngày, tại nhà dân ở ngõ 8 Gốc Đề, phường Tương Mai, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà, bên trong có người mắc kẹt ở tầng cao.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận từ nhà kế bên, phá cửa ban công để đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đến hơn 5h, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.