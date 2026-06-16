Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cứu hai người mắc kẹt trong vụ cháy nhà

  • Thứ ba, 16/6/2026 10:56 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Sáng 16/6, lực lượng chức năng giải cứu 2 người dân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ Gốc Đề (Tương Mai, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong.

Vụ cháy xảy ra hơn 4h cùng ngày, tại nhà dân ở ngõ 8 Gốc Đề, phường Tương Mai, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà, bên trong có người mắc kẹt ở tầng cao.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận từ nhà kế bên, phá cửa ban công để đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đến hơn 5h, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP.HCM

Sáng 13/6, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH H.L, nằm trong Khu xử lý chất thải Tóc Tiên, xã Châu Pha, TP.HCM.

13:03 13/6/2026

Phát hiện thêm thi thể trong cửa hàng bị phóng hỏa ở Vĩnh Long

Thi thể nữ nạn nhân 42 tuổi được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực cầu thang trong căn nhà sau vụ cháy.

10:20 11/6/2026

Cứu 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị hỏa hoạn lúc rạng sáng

Trong quá trình chữa cháy ngôi nhà của người dân ở khu tập thể Cục Đối ngoại (Phương Liệt, Hà Nội), lực lượng chức năng đã giải cứu 4 người dân bị mắc kẹt.

10:01 11/6/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/cuu-hai-nguoi-dan-mac-ket-trong-vu-chay-nha-o-ngo-goc-de-ha-noi-post1851749.tpo

Theo Thanh Hà/Tiền Phong

cháy nhà Hà Nội cháy nhà hà nội hỏa hoạn hà nội

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý