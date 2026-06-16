Cứu hai người mắc kẹt trong vụ cháy nhà

|
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong.
Vụ cháy xảy ra hơn 4h cùng ngày, tại nhà dân ở ngõ 8 Gốc Đề, phường Tương Mai, TP Hà Nội.
Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường.
Lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà, bên trong có người mắc kẹt ở tầng cao.
Lực lượng chữa cháy tiếp cận từ nhà kế bên, phá cửa ban công để đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.
Đến hơn 5h, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.