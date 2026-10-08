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Kinh doanh

Giá xăng vượt 28.000 đồng/lít

  • Thứ năm, 8/10/2026 15:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 8/10, giá xăng E10 RON 95 tăng 1.070 đồng/lít lên 28.250 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel giảm còn 29.120 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 28.250 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 8/10.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.140 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.070 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 27.700 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 28.250 đồng/lít.

GIÁ XĂNG TĂNG LIÊN TỤC KỂ TỪ THÁNG 7 ĐẾN NAY

Nhãn 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10
Giá xăng E10 RON 95 đồng/lít 20400 20000 20550 21430 22850 22320 22110 22660 22600 23270 24230 25630 27080 27180 28250

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 590 đồng/lít xuống 29.120 đồng/lít; dầu mazut tăng 700 đồng/kg lên 21.090 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với mặt hàng dầu diesel.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 27.700 +1.140
Xăng E10 RON 95 28.250 +1.070
Dầu diesel 29.120 -590
Dầu mazut 21.090 +700

Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu tổ chức mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết cấp có thẩm quyền đã nhất trí về định hướng điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường. Khi nghị định mới có hiệu lực, giá xăng dầu sẽ do thị trường và doanh nghiệp quyết định thay vì Nhà nước quy định giá bán lẻ tối đa theo từng kỳ điều hành hiện tại.

Theo đó, dự thảo nghị định chỉ đưa ra công thức tính giá, gồm giá mua, cước phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh, định mức lợi nhuận, thuế, phí... Trong đó, Nhà nước quy định chi phí kinh doanh định mức và có cơ chế điều chỉnh hàng năm theo biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Định kỳ 3 năm, khoản chi phí này sẽ được rà soát trên cơ sở chi phí thực tế của doanh nghiệp để áp dụng cho thời kỳ tiếp theo.

Các yếu tố như giá mua, cước phí tạo nguồn được xác định theo chi phí thực tế của doanh nghiệp, còn lợi nhuận do doanh nghiệp tự xác định; các khoản thuế, phí thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Khi không còn cơ chế Nhà nước công bố giá bán lẻ tối đa theo từng kỳ điều hành, mỗi doanh nghiệp có thể đưa ra một mức giá khác nhau tùy thuộc vào giá mua, cước phí, chi phí kinh doanh, mức lợi nhuận và chính sách chiết khấu.

Về nghĩa vụ niêm yết và kê khai giá xăng dầu trong bối cảnh giá theo cơ chế thị trường, trong trường hợp giá thị trường biến động, doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá ngay trong ngày. Khi đó, nghĩa vụ niêm yết giá phải được thực hiện đầy đủ và cơ quan quản lý sẽ tăng cường hậu kiểm.

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Minh Khánh

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  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

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