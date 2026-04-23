Giá xăng tiếp tục giảm

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Trong đó, giá xăng RON 95 giảm 160 đồng xuống 22.880 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới đây quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 23/4.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 100 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 160 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.830 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.880 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm 1.160 đồng/lít còn 26.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng/lít về 18.810 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Trong đó, trích quỹ dầu mazut và dầu diesel cùng mức 400 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 21.830 -100 Xăng RON 95 22.880 -160 Dầu diesel 26.690 -1.160 Dầu mazut 18.810 -820

Vừa qua, Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc gia hạn hiệu lực áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Nghị định 72 có hiệu lực từ ngày 9/3 đến hết ngày 30/4, quy định mức thuế nhập khẩu MFN đối với nhiều loại xăng dầu đã được điều chỉnh giảm sâu về 0%. Cụ thể, thuế với xăng động cơ không chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế được giảm từ 10% xuống 0%. Tương tự, dầu diesel và nhiên liệu bay được hạ từ 7% xuống 0%. Nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất xăng dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được áp dụng mức thuế suất về 0%.

Trong dự thảo Nghị quyết mới, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định 72 thêm 2 tháng, đến hết ngày 30/6/2026. Đồng thời, cơ quan soạn thảo kiến nghị mở rộng danh mục được hưởng thuế suất 0% đối với một số nguyên liệu khác thuộc các mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ), 2710.19.89 (các loại dầu trung khác và chế phẩm) và 2711.19.00 (các loại khác).