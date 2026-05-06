Giá xăng tại Mỹ cao nhất 4 năm

Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông liên tục leo thang, giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua, thậm chí bang California có giá xăng trung bình vượt 6 USD/gallon.

Theo dữ liệu từ GasBuddy, giá bán lẻ xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ đã đạt 4,52 USD /gallon trong ngày 5/5 (giờ Mỹ). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2022, giá xăng tại Mỹ vượt qua mốc 4,5 USD . Hiện tại, bang California thậm chí có giá xăng trung bình cao nhất cả nước, ở mức 6,14 USD /gallon.

Hợp đồng xăng tương lai tại Mỹ cũng được giao dịch quanh 3,64 USD /gallon, sát mức cao nhất kể từ năm 2022.

Trước đó, giá xăng tại Mỹ đã vượt mốc 4 USD từ cuối tháng 3, khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran tiếp tục làm gián đoạn một phần nguồn cung dầu mỏ toàn cầu vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Việc Mỹ sắp bước vào mùa hè, mùa cao điểm đi lại, giá xăng tăng mạnh đang trở thành rủi ro chính trị lớn đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, trong bối cảnh chính quyền của ông đang vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng nếu căng thẳng Trung Đông không hạ nhiệt, giá nhiên liệu tại Mỹ có thể vượt các mức kỷ lục trước đây, theo Reuters.

"Việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục đẩy giá dầu và xăng tăng dần, nhưng chúng tôi cũng chứng kiến các vấn đề trong khâu lọc dầu làm mức giá trở nên leo thang", nhà phân tích Patrick De Haan của GasBuddy cho biết.

Tuần trước, nhà máy lọc dầu công suất 440.000 thùng/ngày của BP tại Whiting, bang Indiana, đã gặp sự cố mất điện ngắn khiến một trong các đơn vị xử lý phải dừng hoạt động. Sau đó, công ty cho biết hoạt động đã được khôi phục.

Ông De Haan nói thêm nếu eo biển Hormuz không được mở lại, giá xăng mùa hè này tại Mỹ có thể duy trì trên 4,5 USD /gallon.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển này mỗi ngày. Tình hình chiến sự diễn biến phức tạp đã khiến giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 58%.

Mặt khác, Morgan Stanley cho biết tồn kho xăng tại Mỹ đang giảm nhanh hơn so với quy luật mùa vụ thông thường. Theo kịch bản cơ sở của ngân hàng này, tồn kho xăng có thể giảm xuống dưới 200 triệu thùng vào cuối tháng 8, gần với mức thấp nhất lịch sử của mùa hè.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho xăng tại nước này đã giảm hơn 6 triệu thùng trong một tuần, xuống còn 222,3 triệu thùng tính đến ngày 24/4 và thấp hơn 2 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm theo mùa. Trong khi đó, nhu cầu xăng đạt trung bình 8,95 triệu thùng/ngày trong 4 tuần, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.